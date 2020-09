18 junge Seedorfer empfangen erstmals die Kommunion Am Bettag-Sonntag holten Mädchen und Jungen aus Seedorf die Erstkommunion nach.

18 Erstkommunionkinder feierten in Seedorf. Bild: PD

(pd/RIN) Ein halbes Jahr später als geplant zogen am vergangenen Bettag-Sonntag bei schönem Herbstwetter 18 Erstkommunionkinder, begleitet durch die Musikgesellschaft Seedorf, in die festlich geschmückte Mehrzweckhalle in Seedorf ein.

Die Katechetin Maria Kluser bereitete die Kinder zum Thema «Jesus – Brücke zwischen Himmel und Erde» auf diesen besonderen Tag vor. Die Erstkommunionkinder trugen die vorbereiteten Texte in dem von Pater Michael zelebrierten Festgottesdienst gekonnt vor. Musikalisch mitgestaltet wurde der Gottesdienst durch Organist Jonas Gisler sowie Pia Arnolds Flötenspieler.

Maria Kluser wird verabschiedet

Für Maria Kluser waren es die letzten Erstkommunionkinder, die sie auf die erste heilige Kommunion vorbereitete. Mit herzlichen Dankesworten wurde sie für ihre geleisteten Dienste sowohl durch die Eltern wie auch den Seelsorgeraum Seedorf-­Bauen-Isenthal würdig verabschiedet. Ein Dankeschön geht auch an die Sakristane und den Kirchenrat für die Vorbereitung und das Herrichten der Räumlichkeiten, damit die Coronaschutzmassnahmen eingehalten werden konnten.

Die Pfarrei Seedorf dankte auch den Klosterfrauen des Klosters St.Lazarus für ihre Unterstützung und das wohlwollende Gebet für die Erstkommunionkinder.