198 positive Fälle: Die Coronasituation in Uri bleibt weiter «anspruchsvoll» Der Urner Sonderstab informiert über die aktuelle Coronalage in Uri. 309 Personen befinden sich zurzeit in Quarantäne.

(pd/cod) Am Freitag, 20. November gibt es im Kanton Uri 198 aktive Fälle von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen, wie der Urner Sonderstabs Covid-19 mitteilt. Des Weiteren befinden sich 309 Kontaktpersonen in Quarantäne. Stark gesunken ist jedoch die Anzahl der sich in Quarantäne befindenden Reiserückkehrer. Sieben mit dem Virus infizierte Personen sind derzeit hospitalisiert.

Die Gesamtsituation in Uri bleibe weiterhin anspruchsvoll, sei aber unter Kontrolle wie es weiter heisst. Dazu trage die immer wieder feststellbare Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln der Urnerinnen und Urner massgeblich bei. Der Leiter des Sonderstab Covid-19, Stefan Simmen, dankt hierfür der Bevölkerung für ihre Disziplin und Solidarität. «Weiterhin gilt es jedoch, die angeordneten Massnahmen wie Abstand halten, Maske tragen und Hände waschen, sorgfältig umzusetzen. So schützen Sie sich selbst und andere Personen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus.»