2020 gibt es in Altdorf

wieder ein Volksmusikfestival Das OK unter der Leitung des Urner Ständerats Josef Dittli hat beschlossen, vom 15. bis 17. Mai 2020 wiederum ein Volksmusikfestival Altdorf nach bewährtem Konzept durchzuführen. Bruno Arnold

Volksmusikfestival Altdorf: Auf der «Stubetä»-Bühne Schützenmatt traten im vergangenen Jahr auch Nachwuchsformationen auf. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 19. Mai 2018)

Konzerte, Festbetrieb, offene Musikbühne, Tanznacht, Vorträge, Workshops und ein Netzwerktreffen: Das Volksmusikfestival Altdorf im Jahr 2018 war ein Erfolg. «Es war eine einzigartige Begegnung mit der Pflege und Präsentation der traditionellen Volksmusik ebenso wie mit der Aufmerksamkeit auf neue Impulse in der Schweizer Volksmusik», schreibt das OK in einer Medienmitteilung. «Das neue Festivalprogramm als volkskundliches und volkstümliches Erlebnis hat sich bewährt. Bestätigt wurde dies durch die Medienpräsenz, den gelungenen Verlauf und die vielen positiven Rückmeldungen.» Das Volksmusikfestival Altdorf, organisiert vom Haus der Volksmusik, sei ein Lichtblick der Schweizer Kultur oder vielmehr ein aussergewöhnlicher «Hörfall» der Schweizer Volksmusik gewesen.

Weitere spannende Pluspunkte

Das OK unter der Leitung des Urner Ständerats Josef Dittli hat deshalb beschlossen, vom 15. bis 17. Mai 2020 wieder ein Volksmusikfestival Altdorf nach bewährtem Konzept durchzuführen. Für das künstlerische und inhaltliche Festivalprogramm wird erneut Markus Brülisauer, Geschäftsführer des Hauses der Volksmusik, zuständig sein. Unterstützt wird er neu von Madlaina Janett. «Wir freuen uns auf weitere spannende Pluspunkte zwischen Unterhaltung und Kulturplatz der Volksmusik in der Schweiz», blickt der OK-Präsident dem Anlass zuversichtlich entgegen. (ehg)