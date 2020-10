26-Jähriger greift in Altdorf zwei Frauen mit Baseball-Schläger an In Altdorf lieferte sich ein 26-jähriger sich am Wochenende mehrere Auseinandersetzungen. Drogen und Alkohol waren im Spiel.

Ein 26-jähriger Serbe soll auf dem Gelände des Hagenschulhauses in Altdorf zwei Frauen mit einem Baseballschläger angegriffen, dies in den frühen Morgenstunden von vergangenem Samstag. Die beiden Frauen zogen sich zwar Verletzungen zu, benötigten aber keine unmittelbare medizinische Betreuung. Dingfest gemacht wurde der junge Mann aber erst rund drei Stunden später, als die Polizei wegen einer Auseinandersetzung vor dem Postgebäude in Altdorf ausrückte. Dort traf sie drei Personen, unter anderem den 26-Jährigen, an. «Erste Abklärungen ergaben, dass es zwischen zwei Personen zu einer Auseinandersetzung kam, bei der niemand verletzt wurde», schreibt die Polizei in einer Mitteilung. «Aufgrund von starken Alkohol- und Betäubungsmittelsymptomen brachte der aufgebotene Rettungsdienst den 26-Jährigen zunächst ins Kantonsspital und später in die ausserkantonale Obhut von medizinischen Fachkräften.»

Auf den Vorfall mit den beiden Frauen stiess die Polizei erst bei weiteren Abklärungen. «Die Kantonspolizei Uri hat die Ermittlungen zum genauen Hergang der Ereignisse aufgenommen», heisst es in der Mitteilung abschliessend.