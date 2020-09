27 eidgenössische Kranzschwinger trafen sich zum 2. Eidgenossen-Treffen bei Bärti Gisler im Fleschkiosk Auch das zweite Eidgenossen-Treffen bei Bärti Gisler in dessen Fleschkiosk war ein voller Erfolg. Mit Matthias Sempach, Noldi Ehrensberger und David Roschi waren auch drei Schwingerkönige anwesend.

Nicht weniger als 27 eidgenössische Kranzschwinger pilgerten am Samstag zum Fleschkiosk. Bild: Max Bissig

(Bürglen, 19. September 2020)

Dem Schwingsport hat Bärti Gisler, dem Fleschkiosk-Betreiber zwischen Eggberge und Ruogig, viel zu verdanken. Der 54-fache Urner Kranzgewinner und zweifache Eidgenosse hatte schon länger die Idee, seinen Schwingerkameraden etwas zurückzugeben. Vor zwei Jahren klappte es mit dem ersten «Eidgenossen-Treffen», und am vergangenen Samstag, 19. September, fand nun das zweite Treffen statt. Bärti Gisler freute sich riesig über den Grossaufmarsch der ehemaligen Schwingergrössen. Im Jahr, in dem wegen der Coronapandemie keine Schwingfeste ausgetragen wurden, schätzten es die Spitzenschwinger speziell, einander wiederzusehen. 27 eidgenössische Kranzer, unter ihnen die drei Schwingerkönige Matthias Sempach, Noldi Ehrensberger und David Roschi, folgten seiner Einladung. Mit Speis und Trank und einem Stück Alpkäse belohnte Bärti Gisler seine Gäste fürs Erscheinen. Speziell beachtet wurde die gelungene Dekoration, gefertigt von Schwingerfreund Max Bissig.

Bärti Gisler (links) im Gespräch mit Schwingerkönig Matthias Sempach. Bild: Max Bissig

(Bürglen, 19. September 2020)

Über 200 Schwingerfreunde, Wanderer und Biker besuchten an diesem Tag den Fleschkiosk, um mit der Schwingerprominenz zu fachsimpeln. Hugo Abegg, der Co-Speaker am Eidg. Schwing- und Älplerfest, stand bereit, um die anwesenden Eidgenossen zu begrüssen und ihre sportlichen Leistungen zu würdigen. Grossen Applaus ernteten natürlich auch die Urner Eidgenossen, unter ihnen das Gebrüdertrio Zurfluh Sepp Theo und Adi («Hohlers»). Auch der kurze Regenguss trübte die gute Stimmung nicht. Bis spät in die Nacht hinein wurde gefestet und diskutiert. Für musikalische Unterhaltung sorgte Bärti Gisler, einerseits mit dem «Echo vom Eichenlaub», aber auch zusammen mit Angela Gisler. Ein Alphorntrio aus Ettiswil bereicherte den Anlass zusätzlich. Die Erwartungen von Bärti Gisler wurden bei weitem übertroffen; mit seinem Anlass machte er beste Werbung für den Fleschkiosk und die wunderbare Landschaft am Schächentaler Höhenweg.