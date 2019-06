30 Gläubige begehen traditionellen Kreuzgang auf Urnerboden Pfarrer Jan Strancich marschierte am vergangenen Montag in Begleitung von der Kirche Urnerboden zum Kreuz beim Restaurant Sonne marschiert. Anlass dazu war die uralte Tradition des Bittgangs. Franz Imholz

Nachdem Pfarrer Jan Strancich beim Kreuz bei der «Sonne» Volk und Land gesegnet hat, kehrt die Pilgerschar zur Kirche auf dem Urnerboden zurück. (Bild: Franz Imholz (17. Juni 2019))

Am Montag, 17. Juni, nahmen knapp 30 Gläubige am diesjährigen Bittag teil. Dieser von Pfarrer Jan Strancich geleitete Kreuzgang geht auf eine uralte Tradition zurück (siehe Box). Die Alpauffahrt hatte am Samstag, 15. Juni, und damit neun Tage später als im Vorjahr stattgefunden.

Laut der Überlieferung wird am ersten Werktag nach erfolgter Alpauffahrt auf Urnerboden der Bittgang versehen. Dies bedeutet, dass das Pfarreivolk von Unterschächen und Spiringen zusammen mit den Urnerboden-Älplern betend von der Kirche Urnerboden zum Kreuz beim Restaurant Sonne marschiert.

Dort segnet der Pfarrer von Spiringen die Alp und ihre Bewohner und bittet für einen guten Alpsommer. Nach der Rückkehr zur Kirche wird dort eine Messe gefeiert.