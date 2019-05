328 Schützen machten in Seelisberg zum Jubiläum mit Das Rütli-Rapport-Schiessen fand zum 25. Mal statt. Das Schiessen im Andenken an den Rütli-Rapport von General Guisan verzeichnete eine grosse Teilnehmerzahl. Christoph Näpflin

Das Rütli-Rapport-Schiessen in Seelisberg fand heuer bereits zum 25. Mal statt. Der Anlass erinnert an die Versammlung der Schweizer Armeespitze auf dem Rütli während des Zweiten Weltkriegs. 329 Schützen und Schützinnen aus der ganzen Schweiz nahmen an diesem traditionellen Anlass teil.

Mit der Einberufung der Schweizer Armeespitze auf das historische Rütli im Zweiten Weltkrieg hat General Henry Guisan im Jahr 1940 einen wichtigen und viel diskutierten Meilenstein der Landesverteidigung gesetzt. «Diesen für die Schweiz bedeutenden Anlass auf dem Rütli hat die Schützengesellschaft Seelisberg zum Anlass genommen, einen für alle offenen Schiessanlass direkt über dem Rütli zu organisieren», erinnert sich Hermann Truttmann an den Ursprung vom Rütli-Rapport-Schiessen. Zum 25. Mal konnte in diesem Frühjahr an verschiedenen Sonntagen der Schiessanlass mit grossem Erfolg durchgeführt werden. «Für unsere Grösse und Möglichkeiten sind wir mehr als zufrieden mit den 329 teilnehmenden Schützinnen und Schützen», zeigte sich Hermann Truttmann sehr dankbar. In drei Kategorien beteiligten sich 27 Gruppen. Mit Stefan Bachmann aus Kägiswil konnte der beste Jungschütze ausgezeichnet werden.

Aus der Rangliste

Resultate der Gruppen: Kategorie A: 1. Bimbos, SG Schwyz, 380 Punkte; 2. Pragel, SG Muotathal, 379 Punkte; 3. Pfikus, SG Isenthal, 375 Punkte. Kategorie D: 1. Pragelschnäggä, SG Muotathal, 362 Punkte; 2. Kägiswil 1, SG Kägiswil, 357 Punkte; 3. Herdern, WV Ennetbürgen, 357 Punkte. Kategorie E: 1. Nidair, WV Ennetbürgen, 367 Punkte; 2. Gibelhorn, SG Schwyz, 366 Punkte; 3. Burg 1, SG Burg-Schwyz, 363 Punkte.

Resultate der Einzelschützen: Kategorie A: 1. Lukas Föhn, SG Muotathal, 79 Punkte; 2. Lydia Stump, SG Schwyz, 79 Punkte; 3. Simon Bissig, SG Isenthal, 78 Punkte. Kategorie D: 1. Anton Achermann, SG Seelisberg, 79 Punkte; 2. Peter Bissig, SG Isenthal, 76 Punkte; 3. Franz Stump, SG Muotathal, 76 Punkte. Kategorie E: 1. Peter Aregger, SG Flüelen, 78 Punkte; 2. Albin Fedier, SG Amsteg, 78 Punkte; 3. Markus Steiner, SG Melchtal, 77 Punkte.