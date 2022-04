34. Cupschiessen des SG Spiringen Sechster Cupsieg für Heinz Bissig Heinz Bissig vor Dominik Arnold und Pirmin Herger konnten sich die Podestplätze am Cupschiessen sichern. Die Stabelle gewann Julia Baumann und Thomas Arnold war bester Jungschütze.

Nicht weniger als 38 Spirgner Schützinnen und Schützen, unter ihnen sechs Damen und sieben Jungschützinnen und Jungschützen, kämpften am vergangenen Samstag bei idealen Bedingungen um Cupehren. In der Aufwärm- oder Qualifikationsrunde galt es, das Feld der Aspiranten auf 32 Schützen zu reduzieren. Mit dem Tageshöchstwert von 59 Punkten startete André Bissig furios, hohe Werte erreichten auch Dani Baumann mit 58 sowie Dominik Arnold und Kilian Imholz mit je 57 Punkten.

Sie machten das 34. Spirgner Cupschiessen spannend (von links): Jungschütze Thomas Arnold, Dominik Arnold (2.), Sieger Heinz Bissig, Pirmin Herger (3.) und Stabellengewinnerin Julia Baumann. Bild: Georg Epp (Spiringen, 23. April 2022)

Speziell am Spirgner Cupschiessen ist nach wie vor, dass sich alle verbliebenen Konkurrenten selber aktiv an der Auslosung ihres nächsten Gegners beteiligen können. In der ersten K.-o.-Run­de erwischte es alt Präsident Josef Arnold. Er verlor das Duell mit hohen 55 zu 56 Punkten gegen Markus Arnold, während Urs Vetter mit 51 Zählern im Rennen blieb. Auch in der zweiten Runde gab es positive und negative Überraschungen, wie es an Cupschiessen üblich ist. Die prominentesten Opfer waren Markus Arnold und Kari Arnold mit hohen 56 Punkten, aber auch die mehrfachen Cupsieger Mario Gisler und Dani Baumann konnten ihre Schiessutensilien verpacken.

Spannung bis zum letzten Schuss

Eher glücklich in den Viertelfinal gekämpft hatten sich Julia Baumann mit 49 und Edith Arnold mit 51 Punkten. In diesem Viertelfinal erreichte der sehr stark auftrumpfende Dominik Arnold zum zweiten Mal 58 Punkte. Er eliminierte Walti Kempf. Hart war das Ausscheiden von Julia Baumann gegen Edith Arnold. Beide erreichten sehr gute 56 Punkte mit gleichen Tiefschüssen, das Vorrundenergebnis entschied für Edith Arnold. Julia Baumann konnte sich aber mit dem Gewinn der Stabelle trösten, die für das beste Ergebnis aus Qualifikations- und erstem Hauptrundenergebnis gewonnen werden kann.

Im Halbfinal gab es relativ klare Entscheidungen. Der mehrfache Cupsieger Heinz Bissig eliminierte Pirmin Herger mit 57 zu 52 und Dominik Arnold bezwang seine «Chochercousine» Edith Arnold mit 57 zu 50 Punkten. Der Final verlief sehr spannend: Bis zum letzten Schuss verzeichneten beide je drei Verlustpunkte. Während Heinz Bissig mit einer Mouche das Zentrum kitzelte, landete der letzte Schuss von Dominik Arnold im Siebnerkreis. Somit realisierte Heinz Bissig seinen insgesamt sechsten Cupsieg und egalisierte damit die Rekordmarke von Präsident Dani Baumann. Neben Heinz Bissig freuten sich aber auch Dominik Arnold und Pirmin Herger, denn beide waren noch nie auf dem Siegerpodest. Das Spirgner Cupschiessen ist und bleibt ein äusserst spannender Wettkampf mit viel Unterhaltungswert und Kameradschaft.