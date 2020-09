Porträt 50 Jahre im Vorstand: Anton Mattli hat für die Militärschützen Urnerboden einmal die Welt umrundet Er ist die personifizierte Vereinstreue. Seit über 50 Jahren gehört Anton Mattli dem Vorstand der Militärschützen Urnerboden an – seit 33 Jahren ist er deren Präsident. Sein gleichnamiger Vater spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in der Geschichte des Vereins.

Exklusiv für Abonnenten

Langlauf, Skitouren, Bergsteigen, Velofahren: Der heute 74-jährige Anton Mattli gehört zu jener Generation von «Ürnerbeedälern», die das sportliche Geschehen im Kanton Uri vor rund einem halben Jahrhundert auf verschiedensten Ebenen geprägt haben. Am Herzen lag, respektive liegt ihm aber bis heute vor allem der Schiesssport. In dieser Sparte stellt Anton Mattli wohl so etwas wie die personifizierte Vereinstreue dar. Nicht weniger als 54 Jahre ist er Mitglied des Militärschützenvereins (MSV) Urnerboden, und seit 1969 gehört er dem Vorstand an. Zuerst war er acht Jahre lang Materialverwalter, danach zehn Jahre lang Aktuar, und seit 1987 präsidiert er den Verein – also seit sage und schreibe 33 Jahren.

Anton Mattli. Bild: PD

Diese Zahlen sprechen für sich – gerade in einer Zeit, in der Ehrenamtlichkeit, Idealismus, Freiwilligenarbeit und Gemeinschaftssinn immer mehr von bezahlten Ämtern, Profitdenken, Geldgier und Egoismus verdrängt werden. Mit seinem Engagement hat Anton Mattli wesentlich dazu beigetragen, dass der MSV Urnerboden überhaupt noch existiert. Für seine ausserordentlichen Verdienste wurde er an der diesjährigen GV vom Vorstand und von den Mitgliedern mit einer ausführlichen Laudatio und einem grosszügigen Geschenk geehrt – kurz vor dem Corona-Lockdown.

Angekommen und rechtsumkehrt gemacht

Anton Mattli ist auf dem Urnerboden aufgewachsen und zur Schule gegangen. 1963 verlegte er seinen Wohnsitz aus beruflichen Gründen in den Urner Talboden. Am Wochenende habe es ihn aber immer wieder «ufä Boodä durä zoogä», erinnert er sich. «Mit ein Grund war sicher auch der Schiesssport.» Während der vergangenen über 50 Jahre hat der passionierte Schütze denn auch kaum einen Anlass des MSV Urnerboden verpasst. Von 1963 bis 1998 musste er jeweils von Bürglen und in den vergangenen 22 Jahren von Flüelen aus auf den Urnerboden fahren, um sich am Vereinsleben in der Spirgner Exklave zu beteiligen. Mit andern Worten: Konnte er über den Klausen anreisen, waren es hin und zurück jeweils rund 70 Kilometer oder total knapp anderthalb Stunden Fahrzeit. «Unnä umä» – also via Schwyz, Sattel, Pfäffikon, Glarus und Linthal – musste Anton Mattli auf den knapp 12 Kilometer entfernten Urnerboden und wieder nach Hause zurück gut vier Stunden einplanen.

Schützenmeister Hans Arnold (links) überreicht Anton Mattli an der GV 2005 die Ehrenmitgliedschaftsurkunde. Bild: PD

«Gerade im Winter konnte die Fahrt dann und wann recht ungemütlich sein. Wenn es schneite oder stürmte, wurden vor allem die letzten Kilometer von der Kantonsgrenze beim Argseeli bis zur Kirche schon mal zu einer fast unüberwindbaren Herausforderung», erinnert er sich. Zweimal kam er nach einer Fahrt durch wildes Schneegestöber auf dem Urnerboden an, um gleich wieder rechtsumkehrt machen zu müssen: «Weil ich bereits unterwegs war und damals noch kein Natel besass, konnte man mich nicht mehr rechtzeitig über die Absage der GV informieren», erzählt Mattli.

«Unnä umä» kann zum Problem werden

Mindestens zweimal jährlich beziehungsweise über 100-mal hat Anton Mattli seit 1969 die Reise «unnä umä» des Vereins wegen unter die Räder genommen – meistens in Begleitung von Vorstands- oder Vereinskollegen. Der erste fixe Termin war die Vorstandssitzung während der Weihnachtszeit. «Noch heute treffen wir uns nur einmal jährlich, um den Terminkalender zu bereinigen, die GV vorzubereiten oder aktuelle vereinsinterne Angelegenheiten zu diskutieren. Alles Übrige regeln wir bei kurzen Hocks anlässlich der Trainings und Wettkämpfe im Schiessstand auf dem Urnerboden.» Dank Natel und Internet habe sich inzwischen vieles vereinfacht, kann der Vereinspräsident den modernen Technologien auch positive Seiten abgewinnen. Wenn sich früher einmal etwas Aussergewöhnliches ergeben habe, so sei dies am Telefon besprochen worden, erzählt der zweifache Familienvater.

Konstanz als typisches Merkmal (bar) Der MSV-Vorstand besteht aus Präsident, Aktuar, Kassier, Schützenmeister und Materialverwalter. Dass die gleichen Leute während vieler Jahre und in mehreren Vereinen Führungsverantwortung übernehmen, ist ein typisches Merkmal eines kleinen Weilers, wie ihn der Urnerboden mit rund 30 Ganzjahresbewohnern darstellt. Dies zeigt auch das Beispiel des MSV Urnerboden. In den vergangenen über 50 Jahren ist der Verein von nur gerade drei Präsidenten geführt worden: Hans Gisler (1969 bis 1983), Hans Arnold (1983 bis 1987) und Anton Mattli (seit 1987). Für die Finanzen waren während dieser Zeit Josef Gisler (1969 bis 1985) und Otto Walker (seit 1985) verantwortlich. Das Amt des Schützenmeisters übten ebenfalls nur zwei Personen aus: Hans Arnold (1969 bis 1983 und seit 2003) sowie Gustav Müller (1983 bis 2003). Der aktuellen Vereinsführung gehören neben Präsident Anton Mattli, Kassier Otto Walker und Schützenmeister Hans Arnold auch noch Aktuarin Erica Degen, die 2008 als erste Frau in den Vorstand gewählt wurde, sowie Materialverwalter Josef Gisler (seit 2003) an. Bei Letzterem handelt es sich übrigens um den langjährigen Kassier.

Für den Verein rund 30 Arbeitswochen investiert

Der zweite fixe Termin im MSV-Kalender, der eine «Unnä-umä-Faart» unumgänglich macht, ist noch heute jeweils die Generalversammlung im Frühjahr. Anlässlich der GV 2020 wurde erwähnt, dass Anton Mattli allein für seine Vorstandstätigkeit bisher rund 30 Arbeitswochen investiert und rund 7500 Kilometer zurückgelegt hat.

Rechnet man die Teilnahme an durchschnittlich zehn Vereinsanlässen auf dem Urnerboden hinzu, dürften es bis heute zusätzlich rund 38000 Kilometer gewesen sein. Mit andern Worten: Für den MSV Urnerboden hat Anton Mattli inzwischen mit dem Privatauto gut einmal die Erde umrundet.

Trefferanzeigen aus Bürglen und Schattdorf

Moderne Technologien nutzen die Vorstands- und Aktivmitglieder des MSV Urnerboden seit einigen Jahren aber nicht nur im Bereich der Kommunikation, sondern auch bei der Ausübung ihres Hobbys. «Seit dem Standumbau im Jahr 2005 stehen uns elektronische Trefferanzeigen zur Verfügung», freut sich der initiative Präsident. Dank seiner guten Beziehungen zu den Bürgler und Schattdorfer Schützen konnte er insgesamt fünf Occasionsanlagen organisieren – «zu einem tragbaren Preis», wie er betont. «Hätten wir diese Anschaffung nicht gemacht, würde im Schützenstand auf dem Urnerboden vermutlich nicht mehr geschossen», glaubt Mattli. «Denn Fakt ist: Auch unser Verein hat Mühe, Aktive zu rekrutieren. Ohne die B-Mitglieder könnte der MSV Urnerboden nicht mehr existieren.»

Anton Mattli anlässlich der GV 2003. Bild: PD

Gegenwärtig treffen sich im Schnitt jeweils rund zehn Schützen zu den knapp zehn Anlässen im Schiessstand. Auf dem Jahresprogramm stehen jährlich drei «Obligatorisch»-Termine, das Feldschiessen, das Cup-Schiessen und das Endschiessen. Hinzu kommen zwei Freundschaftsschiessen. Dasjenige mit den Linthaler Schützen findet abwechslungsweise im Glarnerland oder auf dem Urnerboden statt, das traditionelle Freundschaftsschiessen mit den Spirgner Schützen geht immer im MSV-Stand auf dem Urnerboden über die Bühne. «Bei der Festlegung der Termine müssen wir jeweils auch auf die Alpzeit Rücksicht nehmen. Im Juni und Anfang Juli sowie ab Ende August und bis Mitte September wird die grösste Kuhalp der Schweiz jeweils mit rund 1000 Tieren bestossen, was Schiessanlässe verunmöglicht.» In diesem Jahr hat die Coronapandemie auch den «Beedäler» Schützen einen Strich durch die Rechnung gemacht. «Es wäre natürlich schön, wenn wir die geplanten Anlässe ab Ende Juli doch noch durchführen könnten», hofft Mattli.

Bei Rücktritt droht ein Domino-Effekt

«Solange wir auf dem Urnerboden schiessen können, möchte ich nach Möglichkeit als B-Mitglied aktiv bleiben», sagt Mattli. «Denn ein gewisser Ehrgeiz ist nach wie vor da», meint er mit einem Schmunzeln. «Das Präsidium möchte ich nun definitiv abgeben», betont Mattli. «Als Helfer würde ich aber nach wie vor zur Verfügung stehen.» Weil aber auch die übrigen Vorstandsmitglieder zum Teil ebenfalls seit vielen Jahren im Amt sind (siehe Box) und ähnliche Absichten hegen, könnte Mattlis Wunsch zu einem Problem werden.

«Als Präsident will niemand nachrutschen, und hört einer aus dem heutigen Quintett auf, könnte dies einen Domino-Effekt auslösen», befürchtet der Präsident. «Ich hoffe deshalb, dass wir bald eine nachhaltige Nachfolgelösung präsentieren können», sagt Mattli. «Sonst sehe ich schwarz für die Zukunft unseres Vereins.» Mit andern Worten: Die Auflösung dürfte im Falle von mehreren Rücktritten aus dem Vorstand nur noch eine Frage der Zeit sein. Anton Mattli würde dann wohl als letzter Präsident des MSV Urnerboden in die Geschichte eingehen. Ironie des Schicksals? Die nach wie vor gültigen Statuten des MSV Urnerboden datieren vom 30. März 1924. Unterzeichnet wurden sie vom damaligen Präsidenten. Sein Name: Anton Mattli. Bei ihm handelt es sich übrigens um den Vater des heutigen MSV-Präsidenten.