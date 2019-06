50 Mannschaften haben sich beim Grümpelturnier in Schattdorf gemessen Bei gutem Fussballwetter fanden sich vom vergangenen Donnerstag bis Samstag zahlreiche Sportler und Fussballfans auf dem Sportplatz Grüner Wald ein. «Änetemschächä» gewinnt das Turnier in der Kategorie Herren.

Sieger in der Kategorie Piccolo, «Teamname unbekannt». (Bild: PD, Schattdorf, 22. Juni 2019)

(rb) Das Dorf- und Grümpelturnier des FC Schattdorf vermochte einmal mehr zahlreiche Sportbegeisterte zu mobilisieren. Zu den über 50 Mannschaften mit ihren rund 400 Kickern gesellten sich vor allem am Samstag mehrere Zaungäste hinzu. Zu sehen gab es spannende Grümpelturnier-Partien. Mit dem Turniergewinn der Altdorfer Truppe «Änetemschächä» wurde in der Kategorie Herren ein würdiger Sieger gefunden.

Viel Freude und Spass gab es auch bei den Kategorien Schüler S1, Schüler S2 und Piccolo zu sehen. Dabei behielte das Team «Teamname unbekannt» in der Kategorie Piccolo, die Gruppe «Fadlä-hole-creame» in der Kategorie Schüler S2 sowie die Truppe «Haiptsach Döner» in der Kategorie Schüler S1 das bessere Ende für sich. In der Kategorie Mixed schliesslich war der Name des Siegerteams Programm: Das Team «Yoga Bonitoa» holte sich den begehrten Wanderpokal in souveräner Manier. Interessante Aufeinandertreffen gab es aber bereits schon zu Beginn des «Grümpi-Wochenendes» zu sehen. In der Kategorie Dorfturnier siegten schliesslich die «FCS Veterioren» gegen den Dauer-Finalteilnehmer «Implenia».

DJ sorgt für Party-Stimmung bis in die Nacht hinein

Abseits des Spielfeldes sorgte DJ Stögi an beiden Abenden mit neuen und altbekannten Hits für eine ausgelassene Stimmung. Fotos der Spiele und der nächtlichen Party sind demnächst auf der Homepage des FC Schattdorf unter www.fcschattdorf.ch zu finden.