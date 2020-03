62 von 64 Sitzen im Landrat sind besetzt In Seedorf und Göschenen kommt es am 19. April zu einem zweiten Wahlgang.

62 von 64 Sitzen sind verteilt. Die CVP kann zwei Sitze zulegen, die SVP verliert zwei. Auch die FDP kann ihre Sitzzahl nicht halten. Bei der SP/Grüne gibt es unter dem Strich keine Veränderung. Gleich mehrere bisherige Landrätinnen und Landräte schafften die Wiederwahl nicht: Andrea Scheuber (SP/Grüne) verliert ihren Sitz in Flüelen. Nicht wiedergewählt werden auch Jonathan Wenger (CVP, Schattdorf), Franz-Xaver Simmen (FDP, Altdorf) und Hans Gisler (SVP, Schattdorf).

«Wir sind enttäuscht, dass wir unser Ziel, die Sitzzahl zu halten, nicht erreicht haben», sagt Fabio Affentranger, Vizepräsident der SVP Uri. Nun hoffe er, dass die zweiten Wahlgänge in Seedorf und Göschenen zu Gunsten der SVP ausfallen. Das schlechte Ergebnis erklärt er sich unter anderem damit, dass weibliche Kandidaten bei den Wahlen hoch im Kurs gestanden hätten, was sich bei der SVP mit dem niedrigen Frauenanteil nachteilig ausgewirkt habe. Umso mehr freue er sich, dass die SVP mit Christian Arnold wieder in der Regierung vertreten sei. Dies verbessere den Informationsfluss zwischen Parlament und Regierung.

Freude bei der CVP, FDP bleibt realistisch

«Das Resultat ist super für uns», sagte Flavio Gisler, Präsident der CVP Uri. «Wir konnten unsere Position als stärkste Partei im Kanton Uri festigen.» Im zweiten Wahlgang bestehe zudem die Möglichkeit, das Ergebnis noch zu verbessern. Falls der parteilose Bruno Arnold in Seedorf den dritten Sitz holt, hat er bereits angekündigt, dass er der CVP-Fraktion beitreten würde.

«Der doppelte Pukelsheim hat uns weder geholfen noch gestraft», sagt Ruedi Cathry, Präsident der FDP Uri. «In den Proporzgemeinden haben wir gleich viele Sitze wie bisher.» In den Majorzgemeinden Silenen und Flüelen hat die FDP je ihren zweiten Sitz verloren. «Hier waren wir eigentlich übervertreten», so Cathry. Es sei extrem schwer, in diesen Gemeinden, einen zweiten Sitz für die gleiche Partei zu halten.

Die Fraktion SP/Grüne konnte ihre Sitze im Landrat halten. Landrat Viktor Nager sagt beim Treffen der Parteiexponenten im Rathaus: «Für mich ist das Resultat erfreulich. Es kann ja sein, dass wir den Göschener Sitz noch machen, dann hätten wir einen gewonnen. Aber immerhin konnten wir den Besitzstand wahren.» Dies sei ein gutes Zeichen, gerade auch mit Blick auf die unsichere Ausgangslage wegen den zusätzlichen Majorzgemeinden und dem doppelten Pukelsheim. Nager glaubt, dass die SP mit der ausgewogenen Liste punkten konnte. «Wir hatten erfahrene aber auch junge Leute auf der Liste und einen Frauenanteil von 50 Prozent.»

Gespannter Blick nach Seedorf und Göschenen

In Seedorf gibt es einen zweiten Wahlgang. Gewählt sind die beiden CVP-Vertreter Max Aschwanden (neu, 491) und Andreas Bilger bisher, 537). Das absolute Mehr von 345 Stimmen knapp verfehlt hat Bruno Arnold (parteilos, 331). Die Wahl nicht geschafft haben auch: Flavia Schuler (SVP, 201) und Celine Walker (Juso, 144) sowie Martin Imholz (SVP, 142). Bruno Arnold hat bereits angekündigt, dass er zu einem zweiten Wahlgang antreten wird. Zu einem zweiten Wahlgang kommt es auch in Göschenen. Walter Baumann (parteilos) verfehlte das absolute Mehr (91) um nur eine Stimme. Soraya Sägesser (SP/Grüne) kam auf 79 Stimmen.

In Andermatt schaffte die ehemalige Gemeindepräsidentin Yvonne Baumann den Sprung in den Landrat nicht. Georg Simmen (FDP, Realp) schaffte zwar die Wahl in die Regierung nicht, dafür wurde er glanzvoll als Landrat wiedergewählt: Er hat alle 74 gültigen Kandidatenstimmen erhalten.