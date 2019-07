81-jährige Frau aus Attinghausen wird vermisst Theres Truttmann ist seit einem Tagesausflug mit einem Reisebus verschwunden. Die Polizei bittet in einer Vermisstmeldung die Bevölkerung um Mithilfe.

Theres Truttmann wird vermisst. (Bild: pd)

(pd/MZ) Seit vergangenem Dienstag, 9. Juli, zirka 18 Uhr, wird Theres Truttmann (Bild), wohnhaft in Attinghausen, vermisst. Dies teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Gemäss derzeitigen Erkenntnissen befand sich die Vermisste auf einem Tagesausflug und verliess den Reisebus an der Haltestelle Ruberst/Neuland in der Nähe ihres Wohnortes. Trotz eingeleiteter Suchmassnahmen bestehen bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte über die Gründe ihres Verschwindens oder wo sich die Vermisste aufhalten könnte.

Die Vermisste besitzt kein Motorfahrzeug, benutzt aber jeweils den öffentlichen Verkehr. Theres Truttmann ist zirka 160 Zentimeter gross, von mittlerer Statur, hat grau/weisse kurze Haare und ist eine gepflegte Erscheinung. Sie ist Brillenträgerin, trägt meist eine Hose und Bluse sowie eine Handtasche (Farben unbekannt).

Polizei bittet um Hinweise

Die Kantonspolizei Uri bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, welche die Vermisste gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthalt machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Kantonspolizei Uri, Telefon 041 874 53 53, zu melden.