900'000 Franken für sauberes Wasser und mehr Sicherheit in Attinghausen Das Reservoir Ribi soll für rund 600'000 Franken erweitert werden. Zudem will sich die Gemeinde mit knapp 300'000 Franken am Neubau der unteren Palanggenbrücke beteiligen. Bruno Arnold

Bilder: PD

Für die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung Attinghausen ist entscheidend, dass das benötigte Trinkwasser aus mindestens zwei hydraulisch voneinander unabhängigen Einzugsgebieten gewonnen werden kann. Heute stammt es im Wesentlichen aus den 16 Quellen im Quellgebiet Glöcheret sowie ergänzend aus dem Grundwasserpumpwerk Eielen.

Der gesamte Quellzulauf Glöcheret darf seit Herbst 2018 nicht mehr als Trinkwassersystem genutzt werden. Der Grund: Die hygienischen Anforderungen an ein einwandfreies Trinkwasser wurden mehrmals nicht erfüllt, wobei die bakteriologische Belastung im Quellwasserzulauf allerdings sehr gering war. Die Trinkwasserversorgung Attinghausen erfolgt seither ab dem Grundwasserpumpwerk Eielen.

Trinkwasserkraftwerk wäre möglich

Das Laboratorium der Urkantone hat im August 2018 verlangt, dass der gesamte Quellzulauf ins Reservoir Ribi in Zukunft dauernd überwacht und aufbereitet werden muss. Die Platzverhältnisse im Rohrkeller des 1906 erbauten Reservoirs Ribi reichen aber nicht aus, um die Anlagen zur permanenten Qualitätsüberwachung und Aufbereitung des zufliessenden Quellwassers unterbringen zu können. Deshalb soll hangseits des Reservoirs ein Erweiterungsbau für die geplante Desinfektionsanlage realisiert werden. Bei zu hoher Trübung würde dadurch das Quellwasser künftig automatisch in den Verwurf geleitet, bis der Trübungswert wieder den gesetzlichen Vorgaben entspricht. «Die Platzverhältnisse sind zudem so gewählt worden, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein Trinkwasserkraftwerk eingebaut werden könnte, falls sich wieder günstigere Absatzbedingungen für den Stromverkauf ergeben sollten», schreibt der Gemeinderat in seiner Botschaft zur Urnenabstimmung vom 10. Februar.

Mit dem betroffenen Grundeigentümer konnte bereits eine einvernehmliche Lösung zum Landerwerb gefunden werden. Auch die behördlichen Auflagen des Natur- und Heimatschutzes, des Wasserbaus, des Forsts und des Umweltschutzes sind weitestgehend bekannt und im Projekt berücksichtigt worden. Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten deshalb, den Bruttokredit von 600'000 Franken am 10. Februar zu genehmigen. «Mit den geplanten Massnahmen können die Auflagen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität wieder eingehalten werden», so der Gemeinderat. «Aufgrund der langen Abschreibungsdauer für Wasserversorgungs- anlagen ist in den nächsten fünf Jahren mit keiner Erhöhung der Wassergebühren zu rechnen», heisst es in der Botschaft. «Und auch auf den Steuerfuss der Gemeinde hat das Projekt keinen Einfluss.» Sagen die Attinghauser am 10. Februar Ja, sollen die Bauarbeiten im Juni beginnen und im November abgeschlossen werden.

Projekt gegen Hochwasser und für Verkehrssicherheit

Die untere Palanggenbrücke zwischen Seedorf und Attinghausen stellt aus Sicht des Hochwasserschutzes wegen der ungenügenden Abflusskapazität und der Verklausungsgefahr eine erhebliche Schwachstelle dar. Der Übergang entspricht aber auch nicht mehr den Verkehrsstandards, insbesondere was die Erschliessung des Industriegebiets Eielen mit dem vielen Schwerverkehr anbelangt. «Erhebungen haben ergeben, dass ein Ersatzneubau die beste und kostengünstigste Lösung ist», schreibt der Gemeinderat in seiner Botschaft zuhanden der Urnenabstimmung vom 10. Februar.

Der Gemeinderat geht von Bruttokosten von 650'000 Franken aus. Bund und Kanton beteiligen sich mit 200000 Franken am Ersatzbau. Dabei handelt es sich um Massnahmen zur Sicherstellung eines besseren Hochwasserschutzes. 450'000 Franken werden sich die Gemeinden Attinghausen und Seedorf als Werkeigentümerinnen aufteilen. Die Seedorfer entscheiden am 19. Mai über einen Bruttokredit von 157'500 Franken, was 35 Prozent der Restkosten entspricht. Die Attinghauser stimmen am 10. Februar über ihren Anteil von brutto 292'500 Franken ab. Der Kostenteiler wurde aufgrund der Interessenlage und Bedürfnisse ermittelt. «Mit dem Ersatzneubau der Palanggenbrücke kann zukunftsweisend sichergestellt werden, dass die jetzige Zufahrt zur Zaku und zum Steinbruch Eielen bestehen bleibt», schreibt der. Gemeinderat Attinghausen. «Aus heutiger Sicht hat die Kostenbeteiligung keine Auswirkung auf den Steuerfuss.» Deshalb empfiehlt er ein Ja zum Kredit.

Separate Brücke für Langsamverkehr

Die neue Brücke mit einer Spannweite von 21 Metern ist unmittelbar oberhalb der bestehenden Brücke geplant. Nach der Fertigstellung soll die alte Brücke abgebrochen werden. Die Kosten für die Anpassung der Strasse beidseits der neuen Brücke gehen zu Lasten des Hochwasserschutzprojekts und werden von Kanton und Bund getragen.

Der Langsamverkehr wird künftig neben der neuen Strasse auf einer separaten Brücke geführt, die ebenfalls von Bund und Kanton finanziert wird. «Durch diese Massnahmen kann die Verkehrssicherheit erheblich verbessert werden, was für alle Benützer – vor allem für den Velo- und Fussgängerverkehr – einen Mehrwert generiert», so der Gemeinderat. Die Strasse wird nicht zuletzt von Oberstufenschülern benützt, die den Unterricht in Seedorf besuchen. Läuft alles nach Plan, sollen die Bauarbeiten im Herbst 2020 aufgenommen und 2022 beendet werden.