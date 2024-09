Abdancen auf 1500 Metern über Meer Am Brüsti-Rave sind dieses Jahr internationale Techno-Grössen zu hören Am Samstag lädt das Berggasthaus Brüsti zum knapp 18-stündigen Tanzanlass.

Wird am Samstag zum Vergnügungsort für Technofreunde: das Gelände des Berggasthauses Brüsti. Bild: zvg

Einen ganzen Nachmittag und eine ganze Nacht lang können Technofans diesen Samstag auf 1500 Metern über Meer feiern. Zum fünften Mal veranstaltet Dominik Wyrsch, Betreiber des Berggasthauses Brüsti, einen Rave auf seinem Gelände. Neu sei dieses Jahr die Grösse des Events. «In diesem Umfang haben wir das bisher noch nicht gemacht», sagt Wyrsch, der selber seit Jahren in der Szene des bassreichen Musikstils verkehrt.

Hier findet der Brüsti-Rave statt

Anders als bei den vorangehenden Ausgaben, bei denen jeweils vor allem DJs der Urner Szene zu hören waren, lässt Wyrsch dieses Jahr namhafte Acts aus dem Ausland einfliegen. Einerseits kommt Szenegrösse Hidden Secret aus Deutschland aufs Brüsti, andererseits ist mit CR3WFX auch ein DJ aus Frankreich vertreten.

An die internationalen Acts heranzukommen, sei nicht gerade einfach gewesen, erzählt Wyrsch. «Diese DJs spielen normalerweise an Festivals mit mehreren tausend Leuten.» Wyrsch musste sich für seine Anfrage an eines der grössten Progressive-House-Labels Europas wenden, wie er sagt. Die Gagen würden sich dementsprechend in etwas anderen Höhen bewegen.

So hört sich «The Edge of Infinity» des deutschen DJs Hidden Secret an. Quelle: Youtube

Seilbahn fährt die ganze Nacht

Doch der Aufwand soll sich lohnen: 200 bis 250 Gäste erwarte er am kommenden Wochenende, sagt Wyrsch. «Durch die internationalen DJs lassen sich auch Besucherinnen und Besucher anlocken, die aus dem Aargau oder aus Bern nach Uri kommen.» Maximal gäbe es Platz für 300 Raverinnen und Raver.

Damit aber nicht alle Tanzfreunde auf einmal die Gondelbahn benutzen, die von Attinghausen direkt zum Berggasthaus hinaufführt, hat Wyrsch das Programm in zwei Hälften unterteilt. «Wir starten um 12 Uhr mit dem Techno-Teil und von 21.30 Uhr bis 5.30 Uhr gehen dann die Progressive-DJs ans Werk. Dadurch verteilt sich das Publikum etwas besser.» So könne auch das Personal der Luftseilbahn etwas geschont werden, sowie auch die Gäste selbst, die weniger lange auf ihre Fahrt warten müssten. Die Bahn ist ausserdem die ganze Samstagnacht in Betrieb, bis am Morgen um 6 Uhr.

Sicherheitspersonal wird zudem an der Talstation und auch oben auf dem Brüsti zugegen sein, sodass beim Verladen der Gäste nichts schiefgeht. Hiermit erfülle man eine der Auflagen des Kantons, so Wyrsch. «Tatsächlich hatten wir aber noch nie irgendwelche Probleme mit unseren Gästen. Es ist eine tolle Community, die hier zusammenkommt. Sonst würde ich das wohl auch nicht schon zum fünften Mal machen.»

Getanzt wird im Partyzelt

Ausserdem würde auch der etwas höhere Eintrittspreis von 50 Franken (darin inbegriffen sind die Bahnfahrt und ein Shuttleservice vom Bahnhof Altdorf zur Talstation in Attinghausen) dafür sorgen, dass Leute aufs Brüsti kommen, die wirklich der Freude am Tanzen wegen dabei sind.

So hört sich die Musik des Franzosen CR3WFX an. Quelle: Youtube

Damit diese Freude auch dieses Jahr gross ist, sind Wyrsch und sechs seiner Kollegen seit Dienstag dabei, das Gelände passend herzurichten. Die Tanzfläche befindet sich im Freien neben dem Berggasthaus, unter einem grösseren Zelt. Und fürs richtige Ambiente sorgt nebst einer farbenfrohen Beleuchtung eine Lasershow.