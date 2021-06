Abgesagt Am 31. Juli findet in Flüelen wieder kein Feuerwerk statt Diese Nachricht schmerzt nicht nur die Flüeler. Aus dem ganzen Kanton Uri strömen Besucher ans Feuerwerk, das quasi den Nationalfeiertag einläutet. Doch der Organisatoren-Verein zieht wegen Corona nach 2020 erneut die Reissleine. Heisst: «Tortuga Flüelen» schiesst keine Raketen in die Luft.

Die Ausstiegsstrategie aus den nationalen Coronamassnahmen sieht vor, dass ab dem 1. Juli draussen Grossanlässe möglich sind. Bei Veranstaltungen mit Stehplätzen ist die maximale Teilnehmerzahl auf 3000 Personen beschränkt. Doch es gilt voraussichtlich der Zusatz, «dass der Einlass auf vollständig geimpfte, von Covid-19 genesene oder ein negatives Testresultat vorweisende Personen beschränkt ist». Zudem ist noch unklar, ob es wirklich zu diesen weiteren Lockerungen kommt. Denn wie immer hängt das von der Entwicklung der Pandemie ab.

Das letzte grosse Feuerwerk auf dem See in Flüelen ist nun schon fast zwei Jahre her. Bild: Valentin Luthiger (31. Juli 2019)

Nun hat sich Tortuga Flüelen, der Verein hinter dem Feuerwerk, entschieden, das Feuerwerk- und Seenachtfest abzusagen. «Wir haben jeweils gegen 2000 Personen am Anlass», sagt Präsident Jaime Arnold. «Zudem ist es auf dem Areal schwierig, Massnahmen umzusetzen und zu organisieren.» Das Gelände am See lasse sich nur schwer einschränken. Arnold erklärt:

«Es wird zum Problem, den Besucherstrom zu regulieren.»

Schweren Herzens sagen die Verantwortlichen das Feuerwerk deshalb frühzeitig ab. «Das ist natürlich sehr schade», betont Arnold. Man würde gerne wieder zur Normalität zurückkommen. Für ihn ist klar: «Das Feuerwerk war für den ganzen Kanton immer ein Highlight. Sicher plangen viele Leute darauf.» Er fügt aber an: «Wir schauen umso zuversichtlicher auf 2022. Bis dahin hat sich die Situation wohl beruhigt.»

Sind seitens Tortuga kleinere Anlässe geplant? «Nein», sagt Arnold. Von der Absage seien auch kleinere Rahmenveranstaltungen betroffen. Etwa das Barfestival, welches parallel zum Feuerwerk jeweils am 31. Juli stattfand.