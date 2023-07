Abschlussfeier Urner Gebäudetechniker war der Beste 60 Kandidaten haben das Qualifikationsverfahren (QV) erfolgreich absolviert. Dies das erfreuliche Ergebnis der diesjährigen Lehrabschlussprüfungen beim Gebäudetechnikverband Suissetec Zentralschweiz.

Der Beste: Samim Akbari, Haustechnikpraktiker EBA Sanitär von der G. Bosshard AG in Altdorf. Bild: apimedia/zvg

Tina Turners «Simply the Best», das die Luzerner Guggenmusig «Noggeler» einleitend intonierte, passte bestens zur QV-Feier des Gebäudetechnikverbandes Suissetec Zentralschweiz in der Swissporarena. In einer kurzen Ansprache schilderte FCL-Präsident Stefan Wolf, wie wichtig die Förderung des Nachwuchses für den Verein ist. Der FC Luzern bilde zurzeit etwa 800 Juniorinnen und Junioren aus. Der grosse Unterschied zur Berufslehre: Die jungen Fussballer werden am Ende ihrer Ausbildung nicht mit einem Diplom gekrönt, sondern im Optimalfall mit einem Profivertrag. Das schaffen in der Regel aber nur ein bis drei Spieler pro Jahr. Und dafür braucht es laut Wolf vor allem zwei Dinge: «Freude und Leidenschaft!»

Der Beste kommt aus Uri

Diese zwei Tugenden legten auch jene 60 Gebäudetechnikplaner, Lüftungsanlagenbauer, Heizungsinstallateure, Sanitärinstallateure, Spengler und Haustechnikpraktiker an den Tag, die von Suissetec-Präsident Patrick Frank und Michael De Martin sowie den Lehrpersonen die begehrten eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFA) und Berufsatteste (EBA) erhielten.

Zum Schluss zeichnete Suissetec Zentralschweiz die besten Lehrabgänger speziell aus. Den besten Abschluss erzielte mit der Glanznote 5,6 Samim Akbari, Haustechnikpraktiker EBA bei der G. Bosshard AG in Altdorf. Die Note 5,4 erreichte Gebäudetechnikplaner Cyril Duss (Lehrbetrieb: MÖWA Planung GmbH, Küssnacht). Mit 5,3 schlossen zwei Gebäudetechnikplaner ab: Gianni Marinaro (JOP Josef Ottiger + Partner AG, Rothenburg) und Rahel Aschwanden (Kannewischer Ingenieurbüro AG, Cham).