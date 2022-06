Uri Wolf reisst mehr als zehn Schafe und Ziegen – jetzt soll er getötet werden Seit Ende April gibt es Hinweise auf einen Wolf in den Gemeinden Göschenen, Wassen und Gurtnellen. Nachdem das Tier wenige Wochen später Schafe und Ziegen gerissen hatte, wurde nun eine Abschussverfügung erlassen.

Das Mass ist voll für den Urner Wolf: Er wird per sofort zum Abschuss freigegeben. So hat die Urner Sicherheitsdirektion am 31. Mai eine entsprechende Abschussverfügung erlassen, nachdem die Schadensschwelle gemäss Bundesrecht erreicht worden war. Zuvor wurden insgesamt fünf gerissene Ziegen und dreizehn gerissene Schaf vermeldet, wie die Sicherheitsdirektion in einer Mitteilung schreibt.

Erste Hinweise auf eine Wolfpräsenz in den Gemeinden Göschenen, Wassen und Gurtnellen gab es zwischen dem 23. April und dem 10. Mai. Gerissen wurden die Nutztiere schliesslich zwischen dem 14. und 23. Mai. Die «mindestens» drei Angriffen ereigneten sich in der Gemeinde Wassen im Gebiet zwischen «Hubel» und «Urschlauwi».

Erlegt werden darf der Wolf nur im «Alpkonzeptgebiet Oberes Reusstal»

Sieben der toten Schafe wurden dabei auf Landwirtschaftlichen Nutzflächen ohne Schutzmassnahmen gerissen – somit dürfen sie dem «Abschusskontingent» nicht zugeordnet werden.

Gemäss eidgenössischer Jagdgesetzgebung können so nur Massnahmen gegen geschützte Tiere anordnen, sofern diese «erheblichen Schaden» anrichten. Dieser liegt vor, wenn innert vier Monaten mindestens zehn Nutztiere getötet werden und im entsprechenden Gebiet bereits früher Schäden verzeichnen wurden. Auch müssen die Herden geschützt oder nicht zumutbar schützbar sein.

Abschussberechtigt sind nur bestimmte Jäger und Organe der Wildhut

Im vorliegenden Fall seien die weiteren Nutztiere zwar «technisch» nicht geschützt worden, wie es in der Mitteilung heisst. Die Risse ereigneten sich jedoch im Alpgebiet des Projekts «Alpkonzept Oberes Reusstal». Dabei würden die entsprechenden Alpen im Projektgebiet während der Konzeptausarbeitung als geschützt gelten.

Die Abschussbewilligung ist nun auf 60 Tage befristetet. Erlegt werden darf der Wolf im «Alpkonzeptgebiet Oberes Reusstal», nicht aber im Jagdbanngebiets Fellital. Mit dem Abschuss beauftragt werden «primär die kantonalen Organe der Wildhut und allenfalls speziell bezeichnete Jäger», wie es in der Mitteilung heisst. (lga)