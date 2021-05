Abstimmung Die Grünen Uri sagen viermal Ja ‒ ein Nein gibt's zum Anti-Terror-Gesetz Die Grünen Uri haben die Abstimmungsparolen beschlossen: Befürwortet werden das CO 2 -Gesetz, die Trinkwasser- und Pestizid-Initiative sowie das Covid-19-Gesetz.

(pd/RIN) Für die Abstimmung vom 13. Juni haben die Grünen Uri ihre Parolen gefasst. Ein klares Ja empfehlen die Grünen Uri etwa zum CO 2 -Gesetz. «Das neue CO 2 -Gesetz ist ein wichtiger Fortschritt für die Schweizer Klimapolitik», heisst es in der Mitteilung der Partei. «Das neue Gesetz verschärft geltende Massnahmen in den Bereichen Gebäude und Fahrzeuge und umfasst neu auch die Bereiche Finanzflüsse und Flugverkehr.» Zudem schaffe es einen Klimafonds, mit dem beispielsweise zusätzliche Nachtzüge finanziert werden, um «unsinnige und klimaschädliche Kurzflüge» zu vermeiden.

So brauche es dringend ein neues CO 2 -Gesetz: «Auch wenn weitere Verbesserungen nötig sind, dürfen wir angesichts der Klimakrise nicht länger mit Handeln zuwarten», so die Grünen Uri. «Die globale Erwärmung ist 2020 auf 1,2 Grad angestiegen, in den Alpen rund doppelt so viel. Jede Tonne weniger CO 2 ist lebenswichtig.» Wird das neue CO 2 -Gesetz abgelehnt, sei das ein Sieg der Erdöllobby und werde diese stärken. Verloren hätte laut der Partei aber vor allem das Klima und die Menschen, die weltweit immer mehr unter der Klimakrise leiden.

Für ein soziales klimagerechtes Ernährungssystem einsetzen



Befürwortet werden von den Grünen auch die Volksinitiativen «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» und «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung». «Pestizide schaden der Gesundheit, den Insekten und zerstören die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig», schreibt die Partei. «Es braucht einen Richtungswechsel in der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft.» Die Grünen Uri setzen sich daher für eine bäuerliche Landwirtschaft und ein soziales und klimagerechtes Ernährungssystem ein, «das allen Menschen gesundes und pestizidfreies Essen garantiert». Der Gegenvorschlag des Parlaments zur Pestizid-Initiative sei ungenügend: Er wolle lediglich die Risiken reduzieren. «Es braucht aber eine Reduktion des Einsatzes von Pestiziden. Zudem fehlen konkrete Ziele bei der Reduktion des Düngereinsatzes», ist die Partei überzeugt.

Zustimmung empfehlen die Grünen Uri auch zum Covid-19-Gesetz. Dieses sei ein zentrales Element zur Bewältigung der Coronapandemie und ihrer Folgen. «Dank dieses Gesetzes können unerlässliche Unterstützungsmassnahmen getroffen werden, wie beispielsweise die Härtefallhilfen oder die ausgebauten Kurzarbeitsentschädigungen», so die Partei. Es regele und präzisiert die Kompetenzen des Bundesrates sowie den Einbezug der Kantone und des Parlaments für die Bewältigung der Covid-19-Pandemie.

Menschen bestrafen, bevor sie eine Tat begangen haben

Zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämfpung von Terrorismus hingegen haben die Grünen Uri eine Nein-Parole beschlossen. «Das Terrorgesetz ermöglicht es, Menschen zu bestrafen, bevor sie eine Tat begangen haben», heisst es in der Mitteilung. «Gestützt auf eine vage Definition von Terrorismus kann der Staat präventiv Massnahmen gegen sie verhängen, die kein Gericht prüfen muss.» Die Massnahmen seien schwere Eingriffe in die Grundrechte. Dazu gehören Meldepflicht, Rayonverbot, Hausarrest.

Dass die Behörden diese willkürlich verhängen können, gleiche «den Praktiken von Ländern ohne starken Rechtsstaat». Internationale Organisationen würden die Schweiz dafür massiv kritisieren, darunter die UNO. Gleichzeitig biete die Vorlage laut der Grünen keine tauglichen Instrumente zur echten Terrorbekämpfung, nämlich solche zur wirksamen Prävention gegen Radikalisierung. «Die Massnahmen treffen selbst Kinder», heisst es weiter. «Die Altersgrenze für das Verhängen der Massnahmen beträgt 12 beziehungsweise 15 (Hausarrest) Jahre. Das verstösst gegen die Kinderrechte.»