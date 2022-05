Abstimmung Eine Mehrheit der Urnerinnen und Urner will keine Lex Netflix Die Änderung des Filmgesetzes wird mit 50,2 Prozent knapp abgelehnt. Die anderen beiden Vorlagen, über die auf eidgenössischer Ebene abgestimmt wurde, werden im Kanton Uri gutgeheissen.

Regisseur Michael Koch mit Hauptdarsteller Simon Wisler bei Dreharbeiten für den Spielfilm «Drii Winter» im Isental. Die Dorf war eine von vier Gemeinden, welche die Änderung des Filmgesetzes guthiess. Bild: PD

Schweizweit wird die Änderung des Filmgesetzes deutlich gutgeheissen. Eine Mehrheit der Urnerinnen und Urner will jedoch keine Lex Netflix. Die Änderung des Filmgesetzes wird im Gotthardkanton mit 50,2 Prozent knapp abgelehnt. Die anderen beiden Vorlagen werden gutgeheissen.

Die Änderung des Filmgesetzes war im Kanton Uri am Abstimmungssonntag die umstrittenste der drei eidgenössischen Vorlagen. Nur in vier Gemeinden gab es Ja-Mehrheiten und zwar war dies in Isenthal (56,8 Prozent), Altdorf (56), Sisikon (55,4) und Erstfeld (51,9) der Fall. Am deutlichsten abgelehnt wurde die Änderung des Filmgesetzes in Spiringen (64,5 Prozent), Gurtnellen (63,5), Göschenen (61,6) und Unterschächen (60).

Bei 53 Prozent lag die Zustimmung zur Änderung des Transplantationsgesetzes. In neun Gemeinden kamen Ja-Mehrheiten, in zehn Gemeinden Nein-Mehrheiten zu Stande. Die Frontex-Vorlage wurde im Kanton Uri in fast allen Gemeinden befürwortet. In Gurtnellen gab es gleich viele Ja- wie Nein-Stimmen (51). Insgesamt kam in den 19 Urner Gemeinden ein Ja-Anteil von 70,1 Prozent zu Stande.

Zu den eidgenössischen Vorlagen haben sich knapp ein Drittel der Urnerinnen und Urner geäussert. Die Stimmbeteiligung lag bei rund 31 Prozent.