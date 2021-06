Abstimmung Jungfreisinnige Uri sagen dreimal Nein Die Partei hat die Parolen gefasst zum Abstimmungssonntag vom 13. Juni. Zu zwei Vorlagen haben sich die Mitglieder für eine Stimmfreigabe entschieden.

(pd/RIN) Die Jungfreisinnigen Uri hielten ihre Sitzung zur Parolenfassung zu den eidgenössischen Wahlen vom 13. Juni mittels einer virtuellen Internetsitzung ab und verzichteten auf eine physische Präsenztagung. Zu den einzelnen Stimmvorlagen wurden nach intensivem Meinungsaustausch die folgenden Parolen gefasst:

Beide Agrarvorlagen, die Trinkwasser- sowie die Pestizid-Initiative, wurden klar von den Mitgliedern abgelehnt, wie es in einer Mitteilung heisst. Hier wurde angemerkt, dass die Initiativen in der vorliegenden Form zu weit gehen und über das Ziel hinausschiessen würden. Die Trinkwasserinitiative hätte bei Annahme weitreichende negative Folgen für die Schweizer Lebensmittelproduktion. Auch seien zum Beispiel die Futter-Selbstversorgung nicht umsetzbar.

Bei der Pestizid-Initiative stelle das Importverbot für pestizidhaltige Lebensmittel eine zu einschneidende Massnahme im Wirtschaftskreislauf dar. Aufgrund der strengen ökologischen Auflagen würden automatisch weniger Lebensmittel produziert. «Um diese Unterproduktion auszugleichen, müssen zwangsläufig mehr Lebensmittel aus dem Ausland importiert werden, was wiederum zu zusätzlichen Umweltbelastungen führt», so die Jungfreisinnigen Uri.

Partei ist uneinig beim Covid-19- und CO 2 -Gesetz

Beim Covid-19-Gesetzt und dem CO 2 -Gesetz wurde beides Mal für eine Stimmfreigabe entschieden. So wurde etwa beim Covid-19-Gesetz vor allem die Verletzung der Grundrechte genannt, warum man sich nicht auf eine klare Entscheidung einigen konnte. Beim CO 2 -Gesetz wurde das Bestreben, besser Sorge zum Klima zu tragen und zu schützen, anerkannt und begrüsst. Es herrschen bei der Partei aber Zweifel, ob der Weg dorthin, wie er mit dieser Lenkungsabgabe beschritten werden soll, effektiv ist. «Mit dem neuen CO 2 -Gesetz drohen massiv mehr Bürokratie und Mehrkosten», schreiben die Jungfreisinnigen Uri.

Es brauche auch entsprechende Rahmenbedingungen, damit Unternehmen effiziente Lösungen für einen nachhaltigen Klimaschutz auf marktwirtschaftlicher Basis anbieten können. Ob durch neue Steuern und den Effizienzgewinn durch Innovation die Ziele des Klimaabkommens erreicht werden können, bleibe vage. Es brauche auch ein neues Konsumverhalten mit Eigenverantwortung und Verzicht. Dennoch sei das neue Gesetz ein Kompromiss, um die vereinbarten Ziele im Pariser-Abkommen 2050 zu erreichen.

Immer mehr Überwachung gefordert

Das Gesetz zur Terrorbekämpfung PMT sei Ausdruck einer gefährlichen Logik, urteilten die Parteimitglieder und beschlossen mit grosser Mehrheit die Nein-Parole. Um potenzielle Gefahren zu identifizieren, werde immer mehr Überwachung gefordert. Doch je mehr die Behörden überwachen, desto mehr Bedrohungen machen sie aus, was wiederum nach noch mehr Massnahmen rufe. Auf der Strecke blieben dabei die Grundrechte – und damit letztlich «die Freiheit, die der Bundesrat eigentlich so hoch gewichten wollte».