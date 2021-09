Kantonale Abstimmung Kanton Uri nimmt Gesetz über die Förderung der Kultur an Mit 7668 Ja- zu 4524 Nein-Stimmen wird die Abstimmungsvorlage klar gutgeheissen.

Elia Aregger (Gitarre) und Marius Sommer (Bass) geben auf der Bühne im Theater Uri ein Privatkonzert. Bild: Markus Zwyssig (2. April 2021)

Die Urner sagen klar Ja zum neuen Kulturförderungesetz. 7668 Ja stehen 4524 Nein gegenüber. Die Stimmbeteiligung lag bei 47,5 Prozent.

Die Kulturszene im Kanton Uri ist vielfältig und hat eine überregionale Ausstrahlung. Das kulturelle Leben im Kanton Uri wird zu einem sehr grossen Teil von privaten Organisationen und Kulturschaffenden getragen. Sie leisten mit viel Engagement und ehrenamtlicher Arbeit einen wesentlichen Beitrag, dass Uri als Kulturkanton gilt. Der Kanton Uri sowie die Gemeinden unterstützen diese Organisationen und die Kulturschaffenden mit Beiträgen sowie mit dem Bereitstellen von Infrastrukturen.

Das Urner Erfolgsmodell ist in den vergangenen Jahren nun aber unter Druck geraten. Die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement in der Gesellschaft sinkt tendenziell, das Fundraising wird anspruchsvoller, die Anforderungen an Kulturorganisationen nehmen zu und fordern eine teilweise Professionalisierung. Sowohl der Landrat (Motion Michael Arnold, CVP/Mitte, Altdorf) als auch der Regierungsrat im Rahmen des Regierungsprogramms unterstützten deshalb die Schaffung von rechtlichen Grundlagen für die Kulturförderung, um die bewährte Förderungspraxis zu sichern. Mit dem neuen Gesetz über die Förderung der Kultur im Kanton Uri (Kulturförderungsgesetz) soll das bisherige Erfolgsmodell eine gesetzliche Grundlage erhalten.

Nach der Annahme des Kulturförderungesetzes im Kanton Uri ist Schwyz der letzte Kanton in der Schweiz, der noch kein Kulturförderungsgesetz hat. Im Grundsatz bildet das neue Urner Kulturförderungesetz die bisherige erfolgreiche Kulturförderungspraxis von Kanton und Gemeinden ab. Es führt unmittelbar zu keinen Mehrkosten und respektiert die Gemeindeautonomie. Landrat und Regierungsrat sagten im Vorfeld Ja zum Gesetz über die Förderung der Kultur im Kanton Uri, ebenso die Parteien.