Abstimmung / Preisvergabe Wirtschaft Uri spricht sich gegen 99-Prozent-Initiative aus Der Dachverband der Urner Wirtschaftsverbände sieht deutliche negative Folgen bei der Annahme der Initiative und lehnt sie darum ab.

Die 99-Prozent-Initiative, über welche am 26. September national abgestimmt wird, führe zu deutlichen negativen Folgen für den Wirtschaftsstandort Schweiz: Das schreibt Wirtschaft Uri in ihrer Medienmitteilung: Der Dachverband der Urner Wirtschaftsverbände lehne die Initiative deshalb klar ab, weil sie weiter die Schweizer Innovationskraft schwäche und Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer benachteilige.

Gregor Bless gewinnt «Goldene Spenglerarbeit»

Weiter teilt der Verband mit, dass das Team rund um Wirtschaft-Uri Geschäftsleitungsmitglied Gregor Bless, von der Bless Gebäudehüllen AG in Erstfeld, den Wettbewerb «Goldene Spenglerarbeit» gewonnen habe. Dieser Wettbewerb wird jedes dritte Jahr vom Verein diplomierter Spenglermeister durchgeführt.

Wie dieser zur Vergabe des Preises schreibt, wurde das neue Firmen- und Kundenzentrum des Schokoladenherstellers Max Felchlin AG in Ibach aus Spenglersicht «handwerklich perfekt ausgeführt». Jetzt wurden die verantwortlichen Spengler ausgezeichnet. Nebst Gregor Bless von der Bless Gebäudehüllen AG in Erstfeld freuten sich auch Peter Gisler von der Paul Gisler AG aus Cham und René Schibig von der Annen + Schibig AG in Ibach. (mah)