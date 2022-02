Abstimmung Realp: Nein zum Bauprojekt, Ja zur Trinkwassersanierung Mit 37 zu 38 Stimmen wird das 1,7 Millionen Franken teure Projekt beim Bahnhof abgelehnt. Die Trinkwassersanierung wird hingegen einstimmig gutgeheissen.

So sah das neue Haus am Bahnhofsplatz in Realp auf dem Papier aus. Bild: PD

Die Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) will den Bahnhof Realp komplett umbauen und investiert rund 10 Millionen Franken. Der Gemeinderat wollte verhindern, dass mit dem Umbauprojekt ein gastronomisches Angebot und Wohnraum verloren gehen. Er hatte daher mit der Matterhorn Gotthard Bahn das Gespräch gesucht. Gegenüber der Pension Furka war geplant, das Haus am Bahnhof mit einem Bistro- und Wartebereich im Erdgeschoss und zwei Dreieinhalbzimmerwohnungen im ersten und zweiten Stock sowie einer Zweieinhalbzimmerwohnung im Dachgeschoss des Hauses zu bauen. Die Investitionssumme für das Projekt lag bei 1,7 Millionen Franken.

Doch daraus wird nun nichts. Das Projekt wird äusserst knapp mit 37 zu 38 Stimmen abgelehnt. In der Bevölkerung waren die Meinungen zum Projekt beim Bahnhof gespalten, wie sich nun auch in der Abstimmung zeigte. Es sei nicht Aufgabe der Gemeinde, Wohnraum zu erstellen, hiess es.

Der Bahnhof in Realp wird komplett umgebaut. Die Matterhorn Gotthard Bahn investiert dafür insgesamt rund 10 Millionen Franken. Bild: Urs Hanhart (Realp, 5. Juni 2018)

Vorgesehen war, den Neubau zu 20 Prozent aus Eigenmitteln und zu 80 Prozent mit Fremdkapital zu finanzieren. Das zur Abstimmung gelangende Projekt war dasselbe, wie es bereits im Frühjahr an der Gemeindeversammlung vorgestellt worden war. Damals wurde aus der Bevölkerung gefordert, das Projekt zurückzustellen, bis ein strategischer Finanzplan vorliegt. An der Budgetgemeinde vom 23.November wurde dieser nun vorgestellt. Die Investitionen für das Projekt hätten über das Finanzvermögen der Gemeinde abgewickelt werden können. Realp hat zurzeit zirka 2,1 Millionen Franken an verfügbaren Mitteln.

1,4 Millionen Franken für Trinkwasserversorgung

Der Realper Gemeindepräsident Armand Simmen. Bild: PD

Einstimmig Ja sagten die Realperinnen und Realper zu einem Kreditbegehren in der Höhe von 1,4 Millionen Franken (78 Voten). Das Geld wird für die Sanierung der Quellfassungen sowie die Sanierung der Leitungen ab Quellgebiet bis zum Trinkwasserreservoir Moos benötigt. Die 60-jährigen Quellfassungen, der Druckbrecher sowie der Vereinigungsschacht haben das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Die neuen Quellfassungen sowie die Sammelbrunnenstuben werden unmittelbar neben den bestehenden Betonbauten in vorfabrizierter Bauweise erstellt. Die bestehenden Bauten werden nicht abgebrochen, da dies zu Problemen mit den Quellen führen könnte. Die neue Leitung wird entlang des bestehenden Trassees verlegt.