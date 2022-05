Abstimmung Silenen: Arztpraxis kann in eine 3,5-Zimmer-Wohnung umgebaut werden Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger heissen mit 364 Ja zu 65 Nein einen Kredit von 290’000 Franken klar gut.

In Silenen soll in den Räumlichkeiten der ehemaligen Arztpraxis eine 3,5-Zimmer-Wohnung entstehen. Bild: PD

Über 84 Prozent der Silener Bevölkerung befürwortet das Kreditbegehren. 364 Ja-Stimmen stehen 65 Nein-Stimmen gegenüber. Die Stimmbeteiligung lag bei 28 Prozent. Gemeindepräsident Hermann bezeichnet das Abstimmungsergebnis denn auch als sehr erfreulich. «Es ist eine Bestätigung des Volksentscheids vom 29. November 2020», hält er dazu fest. Damals sprachen sich mehr als 74 Prozent der Stimmenden für die Förderung der medizinischen Grundversorgung in der Gemeinde Silenen und die Gewährung eines zinslosen Darlehens von 480’000 Franken an das Ärztezentrum Silenen aus.

Der Bau des neuen Ärztezentrums im Grund in Amsteg ist bereits weit fortgeschritten. «Wir freuen uns auf die Eröffnung», so Epp. «Mit der Zustimmung zum Umbau der Arztpraxis an der Bahnhofstrasse in Silenen in eine 3,5-Zimmerwohnung kann nun die letzte Etappe in Angriff genommen werden.» Er ist überzeugt, dass dank des Ärztezentrums die medizinische Grundversorgung in Silenen und Umgebung auch für die nächsten Generationen weiterhin sichergestellt werden kann.

5,5-Zimmer-Wohnung wird seit mehreren Jahren an Drittpersonen vermietet

Die bisherige Arztpraxis an der Bahnhofstrasse 18 in Silenen indessen wird nicht mehr benötigt. Die Räumlichkeiten sind auch nicht mehr zeitgemäss und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Zudem ist das Arzthaus für betagte und gehbehinderte Personen schlecht erreichbar. Auch die ursprünglich als Unterkunft für den jeweiligen praktizierenden Arzt gedachte 5,5-Zimmer-Wohnung wird bereits seit mehreren Jahren an Drittpersonen vermietet.

Das vor 60 Jahren erbaute Arzthaus beim Bahnhof Silenen, das sich im Eigentum der Gemeinde befindet, soll damit in Zukunft ausschliesslich als Wohnhaus genutzt werden. Die früher vom Arzt genutzten Räumlichkeiten sollen in eine 3,5 Zimmer-Wohnung umgebaut werden. Im Kostenvoranschlag wird mit Gesamtausgaben von 290’000 Franken gerechnet. Darin enthalten sind auch Instandstellungsarbeiten der Umgebung. Diese waren ursprünglich für 2021 geplant.

Diesbezüglich betont der Gemeindepräsident, dass die Kosten für den geplanten Umbau durch die zu erwartenden Mietzinseinnahmen der beiden Wohnungen innert weniger als zehn Jahren amortisiert sein werden. Dies hat den Gemeinderat denn auch bewogen, auf einen Verkauf der Liegenschaft zu verzichten.

Die offizielle Eröffnung des Sport- und Ärztezentrums ist Mitte August geplant. Bereits am Pfingstmontag, 6. Juni, öffnet das neue Restaurant. Zudem wird in den nächsten Monaten bereits der Trainingsbetrieb im neuen Sportzentrum aufgenommen.