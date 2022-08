Abstimmung SVP Uri sagt einmal Nein und siebenmal Ja Abgesehen von der Massentierhaltungs-Initiative empfiehlt die SVP Uri für alle nationalen und kantonalen Vorlagen die Ja-Parole. Zu reden gab der Kredit für die Nebenbauten auf dem Spital-Areal.

Die SVP Uri konnte an seiner Parteiversammlung vom Donnerstag einen Gast aus dem Kanton Zürich in Unterschächen begrüssen. Martin Hübscher, Kantonsrat und Fraktionspräsident der SVP Zürich, stellte die nationalen Vorlagen vor, über die am 25. September abgestimmt wird.

Martin Hübscher, Fraktionspräsident SVP Zürich, in Unterschächen. Bild: Carmen Epp (Unterschächen, 25. August 2022)

Dass es in der Schweiz eine Massentierhaltung gebe, sei ein «Ammenmärchen», sagte Hübscher. Im Gegenteil habe die Nutztierhaltung seit 1980 abgenommen. Ausserdem würde ein Ja zur Initiative zu einer Preissteigerung von bis zu 40 Prozent und damit verbunden zu mehr Einkaufstourismus führen. Diese und weitere Argumente vermochten die rund 35 versammelten Mitglieder der SVP Uri zu überzeugen: Sie fassten einstimmig die Nein-Parole zur Massentierhaltungs-Initiative.

Die beiden Vorlagen zur AHV hingegen werden von der SVP Uri fast einstimmig gutgeheissen. Es sei dringend nötig, jetzt etwas gegen den drohenden Bankrott der AHV zu tun, führte Hübscher aus. Die aktuelle Vorlage sei ein gangbarer Kompromiss und «weniger schlimm, als wenn man die Lohnbeiträge erhöhen müsste», so der Zürcher SVP-Kantonsrat. Einstimmig die Ja-Parole fasste die SVP Uri auch zur Änderung des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer. Laut Hübscher gebe es «keine dümmere Steuer als die Verrechnungssteuer». Sie schade mehr, als dass sie nütze, indem sie dafür sorge, dass ausländische Investoren ihr Geld im Ausland anlegen statt in der Schweiz.

Rettungsdienst gibt zu reden

Auch die kantonalen Vorlagen werden von der SVP Uri zur Annahme empfohlen. Die Totalrevision des Gesetzes über die obligatorische Gebäudeversicherung, vorgestellt durch den Erstfelder Landrat Christian Schuler, wurde mit einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen grossmehrheitlich und diskussionslos durchgewunken. «Über alles gesehen» könne man der Totalrevision des Bildungsgesetzes «durchaus zustimmen», wie der Bürgler Landrat Hansueli Gisler ausführte. Dem folgte auch die Versammlung: Sie fasste einstimmig die Ja-Parole. Dasselbe beim Kredit für das Hochwasserschutzprojekt Erstfeld innerorts, den Parteipräsident Fabio Affentranger präsentierte.

SVP-Regierungsrat Christian Arnold bezog Stellung zu Fragen zum Kredit für die Nebenbauten auf dem Areal des Kantonsspitals. Bild: Carmen Epp (Unterschächen, 25. August 2022)

Der Kredit für die Nebenbauten auf dem Areal des Kantonsspitals Uri, vorgestellt durch Vorstandsmitglied und Altdorfer Landrätin, Claudia Brunner, sorgte unverhofft für Diskussionen. Ein Parteimitglied, das im Rettungsdienst arbeitet, monierte, es brauche Platz für fünf Rettungsfahrzeuge, vorgesehen seien jedoch nur deren drei. Gesundheitsdirektor Christian Arnold hielt fest, fünf Rettungsfahrzeuge seien für Uri übertrieben und ein entsprechendes Platzbedürfnis bisher kein Thema gewesen. Nach angeregter Diskussion fasste die SVP Uri schliesslich mit einer Nein-Stimme bei zwei Enthaltungen dennoch die Ja-Parole.