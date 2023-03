Abstimmungen Die klare Zustimmung ist auch eine Verpflichtung Redaktor Markus Zwyssig zu den klaren Volksentscheiden zur Sanierung des Theaters Uri und von der Wichtigkeit, auch in finanziell unsicheren Zeiten in die Kultur zu investieren. Markus Zwyssig Drucken Teilen

Fast 8 Millionen Franken werden ins Theater Uri in Altdorf investiert. Das grosse Kreditbegehren für das grösste Urner Kulturhaus kommt in diesen unsicheren Zeiten mit steigenden Preisen nicht gerade gelegen. Der Franken sitzt zurzeit alles andere als locker im Portemonnaie. Da erstaunt es umso mehr, dass die Altdorferinnen und Altdorfer mit 82 Prozent sowie die Urnerinnen und Urner mit 76 Prozent Ja gesagt haben.

Die klare Unterstützung des Stimmvolks für das grösste Urner Theaterhaus ist aber auch eine Verpflichtung für die kommenden Jahre. Eine aussergewöhnliche Theatervorführung oder ein musikalisches Experiment, das nicht die breite Masse anlockt, soll zwar weiterhin Platz haben. Das Haus darf aber nicht einer Elite vorbehalten bleiben, sondern soll auch in Zukunft Kunst und Kultur in einer grossen Bandbreite anbieten. Das Theater Uri muss nach den klaren Volksentscheiden und der breiten Unterstützung jetzt erst recht ein Haus für alle bleiben. Die Urnerinnen und Urner sollen weiterhin in den Genuss von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen vor der Haustür kommen.

Die Tellspiele, die Aufführungen von Eigägwächs, Momänt & Co., das Volksmusikfestival und Alpentöne sollen ebenso Platz finden wie Konzerte von lokalen Blasmusikvereinen, Orchestern, Bands, Chören oder Theaterproduktionen. Im Theater Uri sollen auch in Zukunft Generalversammlungen oder Lehrabschlussprüfungen in einem feierlichen Rahmen stattfinden können. Wenn all dies weiterhin möglich bleibt und die Urnerinnen und Urner fleissig das Theater Uri besuchen, dann sind die 8 Millionen Franken gut investiert und tragen dazu bei, dass Uri auch in Zukunft ein Kulturkanton bleibt.