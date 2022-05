Abstimmungen Stimmen der Urner Parteien: Vandalen-Akte werden verurteilt, aber auch Kritik wird laut Die Urner Parteien äussern sich zum Abstimmungssonntag. Dabei beschäftigt insbesondere die Frontex-Vorlage.

Das Urner Rathaus ist in der Nacht vom Sonntag auf Montag mit blutroter Farbe versprayt worden. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 16. Mai 2022)

Die Schmierereien am Urner Rathaus, die Vandalen nach der Frontex-Abstimmung angebracht haben, werden von der CVP/Mitte Uri klar verurteilt. «Solche Aktionen zeugen von einem schlechten Demokratieverständnis. Vandalenakte sind nie das richtige Mittel, seine Meinung kundzutun», so Parteipräsident Flavio Gisler. Zudem meint er: «Es ist zu hoffen, dass die Schuldigen gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden».

Die SVP Uri verurteilt die Taten der Vandalen ebenfalls aufs Schärfste. Solche Reaktionen würden nachdenklich stimmen, schreibt die Partei. «In einer Demokratie hat ein solches Verhalten nichts zu suchen.» Die Gegner der Frontex-Vorlage seien im Kanton Uri zu faul gewesen, um Plakate aufzuhängen. «Einem fairen Abstimmungskampf haben sie sich nicht gestellt. Hausfassaden zu versprayen, ist eine der primitivsten Antworten auf ein demokratisches Ergebnis.»

Die Entwicklungen der vergangenen Monate zeigen die Wichtigkeit einer internationalen Zusammenarbeit und des Schutzes der Aussengrenzen auf, heisst es in einer Mitteilung der FDP Uri. «Das klare Ja zu Frontex-Schengen ist ein eindeutiges Ja zur Sicherheit und Zusammenarbeit im europäischen Raum, was vor allem in der aktuellen geopolitischen Situation von enormer Bedeutung ist», so Parteipräsident Ruedi Cathry.

SP bedauert Ja zu Frontex-Vorlage

Mit dem deutlichen Ja zur Frontex-Finanzierung bekenne sich die Schweiz zur sicherheitspolitischen Einheit Europas sowie zu ihrer Mitgliedschaft im Schengen-Raum, schreibt die GLP Uri. Ein sicherer Schutz der europäischen Aussengrenzen erscheine gerade in der derzeitigen geopolitischen Lage absolut unabdingbar.

Die SP Uri hingegen bedauert das klare Ja zur Frontex-Vorlage. Die SP wird die Befürworter nun beim Wort nehmen: «Es wurde stets behauptet, dass die Schweiz stärker Einfluss auf Frontex-Reformen nehmen kann. Da besteht Handlungsbedarf, steht die Frontex wegen illegaler Pushbacks von Schutzsuchenden Menschen doch massiv in der Kritik.»

Mit dem Resultat der Frontex-Abstimmung bleibt bei den Grünen Uri die Enttäuschung darüber, dass die Grundrechte der Schwächsten immer noch einen schweren Stand hätten. «Umso wichtiger, dass die Grünen in dieser Frage Haltung zeigen und auch die unbequemen Fragen stellen», heisst es in der Mitteilung. Die Partei verspricht, sie werde sich weiterhin für ein Europa der Menschenrechte einsetzen: «Es gilt, den Schutz, der den ukrainischen Flüchtenden geboten wird, allen Schutzsuchenden zu bieten, die ihn brauchen.»

Freude und Bedauern über das Ergebnis zum Filmgesetz

Das Filmgesetz, das Streaming-Plattformen wie beispielsweise Netflix verpflichtet, künftig vier Prozent ihrer Einnahmen in das Schweizer Filmschaffen zu investieren, wurde im Kanton Uri knapp abgelehnt, schweizweit aber deutlich angenommen. Die CVP/Mitte Uri freut sich darüber. Die Annahme der Vorlage stellt auch für den Urner Nationalrat Simon Stadler einen Erfolg dar. Er habe sich bereits in der entsprechenden Kommission im Nationalrat für die Vorlage stark gemacht und war auch im nationalen Abstimmungskampf eine wichtige Stimme für die Vorlage.

Mit Bedauern nimmt die FDP Uri das Ja zum Filmgesetz zur Kenntnis. Gemeinsam mit den Jungfreisinnigen Uri habe sich die FDP Uri gegen «das bevormundende und teure Filmgesetz» eingesetzt. Die Partei ist überzeugt, dass staatliche Konsumquoten die Qualität des Schweizer Films nicht verbessern werden. Mit dem neuen Gesetz wird die Wahlfreiheit der Konsumentinnen und Konsumenten eingeschränkt und Angebote würden unnötigerweise verteuert. Das schade primär den Konsumentinnen und Konsumenten. Die SVP Uri freut sich über das knappe Nein aus dem Kanton Uri.

Die SP Uri ist erfreut über die bundesweite Zustimmung zum neuen Filmgesetz. Das Resultat ermögliche es der Schweizer Filmproduktion, attraktiv und wettbewerbsfähig zu bleiben. Es sei auch ein ermutigendes Signal für die kulturelle und sprachliche Vielfalt der Schweiz. «Der Entscheid stärkt die Vielfalt und die Qualität des Schweizer Films und er verpflichtet die internationalen Streaming-Giganten zu einem gerechten Beitrag an die lokale Wertschöpfung», zeigen sich die Grünen Uri erfreut. Das geänderte Filmgesetz lasse sich auch sinnvoll mit dem von der GLP Uri verfolgten Grundsatz des Liberalismus vereinbaren. Der nun beschlossene Anteil sei aus Sicht der GLP massvoll und entspreche denjenigen gesetzlichen Vorgaben, welche schon seit längerer Zeit für die schweizerischen Fernsehanbieter gelten.

SVP Uri: «Emotionale Debatte, nüchterne Argumente konnten nicht obsiegen»

Mit dem Ja zum revidierten Transplantationsgesetz haben die Stimmberechtigten einer erweiterten Widerspruchslösung zugestimmt. «Jede Person hat aber weiterhin die Entscheidungsfreiheit und kann schriftlich festhalten, ob er oder sie Organe spenden will», heisst es in der Mitteilung der CVP/Mitte Uri. Der Systemwechsel zur Widerspruchslösung führe einerseits dazu, dass Angehörige, wenn sie den Willen der verstorbenen Person nicht kennen, entlastet würden, gibt sich die GLP Uri überzeugt. Andererseits wird die Chance auf eine Organspende für Personen, welche auf eine solche warten, erhöht.

Die FDP Uri freut sich über das klare Ja zur Änderung des Transplantationsgesetzes: «Mit dem neuen Gesetz schaffen wir die Möglichkeit für eine höhere Spendenquote, womit mehr Leben gerettet werden können.» Davon ist auch die Urner SP überzeugt. «Der Bund ist nun gefordert, die Bevölkerung über die neue Regelung ausführlich und flächendeckend zu informieren.» Die Grünen Uri finden, dass mit dem Wechsel zur erweiterten Widerspruchslösung künftig mehr Transplantationen durchgeführt werden können. «Das rettet nicht nur Leben, sondern verbessert auch die Lebensqualität vieler Menschen und ihrer Angehörigen.»

Die Vorlage zur Organspende sei sehr emotional diskutiert worden, hält Fabio Affentranger, Präsident der SVP Uri, in einer Mitteilung der Partei mit. «Die nüchternen Argumente konnten hier leider nicht obsiegen.»

Kantonale Abstimmung: Vereinfachung wird begrüsst

CVP/Mitte und SVP sind mit dem Abstimmungsresultat zur Vereinfachung des Schätzungswesens im Kanton Uri zufrieden. Die FDP Uri spricht von einem erfreulich klaren Ja. Dank diesem Entscheid der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger würden Eigenmiet- und Steuerwerte von Liegenschaften in Zukunft nach objektiven Kriterien in einem vereinfachten Verfahren ermittelt. Auch die Grünen Uri begrüssen die Vereinfachung des Schätzungswesens. Die SP Uri schreibt, sie habe das klare Ja erwartet. Die Vorlage sei weitgehend unbestritten gewesen.

Die GLP Uri hatte für die kantonale Vorlage als einzige Partei Stimmfreigabe beschlossen. «Das deutliche Ja zeigt, dass das Urner Stimmvolk von den Vorteilen des neuen Systems klar überzeugt ist», heisst es in ihrer Mitteilung. «Es ist nun die Pflicht des Kantons, das abgeänderte Einschätzungsverfahren rasch, transparent und vor allem mit der versprochenen Kostenersparnis in die Praxis umzusetzen», so die GLP Uri weiter. Die Partei verspricht, den Prozess aufmerksam verfolgen.