Abstimmungen Wirtschaft Uri sagt Ja zum Medienpaket Der Dachverband der Urner Wirtschaft empfiehlt, für die Abschaffung der Stempelsteuer zu stimmen. Keine Parole fasst er beim Tabakwerbeverbot.

Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsverbänden in der Schweiz setze sich der Dachverband Wirtschaft Uri für ein Ja zum Medienpaket ein, über das am 13. Februar abgestimmt wird, teilt der Verband mit. «Lokalmedien sind wichtig für den breiten, regionalen Informationsaustausch und bilden somit eine Grundlage für das gesellschaftliche Zusammenleben, die Wirtschaft und das Politikverständnis im Kanton Uri», wird Präsident René Röthlisberger in der entsprechenden Mitteilung zitiert.

René Röthlisberger, Präsident von Wirtschaft Uri. Bild: PD

Das bedeute aber nicht, dass sich die Medienunternehmen zurücklehnen dürften. Dem Nachfrageverhalten der Bevölkerung, das sich verändere, müsse innovativ begegnet werden. «Moderne, digitale Formate braucht es auch im Kanton Uri. Ich freue mich immer, wenn spannende Projekte lanciert werden», lässt sich Röthlisberger weiter zitieren.

Stempelsteuer sei «volkswirtschaftlich unsinnig»

Weiter empfiehlt Wirtschaft Uri auch ein Ja zur Abschaffung der Stempelsteuer. «Die Emissionsabgabe auf Eigenkapital verteuert die Finanzierung von Firmen mit Eigenmitteln gegenüber Fremdfinanzierungen wie Darlehen und Kredite. Fast neun von zehn von der Steuer betroffene Firmen sind KMU», schreibt der Dachverband. Die Steuer werde dabei erhoben, bevor mit den Geldern Gewinn erwirtschaftet wird, was «volkswirtschaftlich unsinnig» sei. Insbesondere Start-ups und forschungsintensive Spin-offs seien in den ersten Jahren auf Eigenkapital angewiesen, da sie aufgrund der Unsicherheit kaum Bankkredite erhalten.

Aber auch in Krisenzeiten könne die Steuer Unternehmen hart treffen. «Oftmals sind diese auf Stützungsbeiträge in Form von Eigenmitteln privater Investoren angewiesen, um eine Überschuldung und den Konkurs zu vermeiden.»

Keine Parole zum Werbeverbot für Tabakprodukte bei Jugendlichen

Die Initiative zum Tier- und Menschenversuchsverbot lehnt Wirtschaft Uri hingegen ab. Die Initiative gehe zu weit und würde den Forschungsstandort Schweiz sowie die Landesversorgung mit Arzneimitteln und Impfstoffen gefährden. «Dies sieht auch der Bundesrat und das Parlament so, das sich einstimmig gegen die Vorlage aussprach.»

Zur vierten Abstimmungsvorlage fasst der Dachverband keine Parole. «Rauchen führt erwiesenermassen zu hohen gesellschaftlichen Kosten. Gleichzeitig fordert die Initiative aber eine äussert starke Einschränkung der wirtschaftlichen Freiheit.» (lur)