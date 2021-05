Abstimmungsparolen Wirtschaft Uri sagt Ja zum CO2-Gesetz Der Dachverband der Dachverband der Urner Wirtschaftsverbände befürwortet das CO2-Gesetz und das Covid-19-Gesetz und lehnt die Agrarinitiativen ab.

René Röthlisberger, Präsident von Wirtschaft Uri. Bild: PD

(unp) Das CO2-Gesetz sei ein wirkungsvolles Massnahmenpaket, das Innovation und Fortschritt zu Gunsten des Klimas ermögliche, schreibt Wirtschaft Uri in einer Mitteilung. Wichtig sei es, dass die Lenkungsabgaben nicht in die Staatskasse fliessen, sondern sie kommen direkt oder indirekt der Bevölkerung und den Unternehmen zugute: Zwei Drittel der CO2-Abgabe sowie mehr als die Hälfte der Flugticketabgabe werden direkt rückverteilt. Der Rest fliesst über den Klimafonds an die Bevölkerung und die Wirtschaft zurück. «Das ist ein wichtiges Argument, warum wir dem Gesetz zugestimmt haben», sagt René Röthlisberger, Präsident von Wirtschaft Uri.

Ja sagt der Verband auch zum Covid-19-Gesetz. Die beiden Agrarinitiativen werden dagegen abgelehnt, weil sie zu radikal seien, heisst es weiter in der Mitteilung.