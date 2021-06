Informationsveranstaltung Abwasserleitung aus dem Urner Oberland funktioniert gut Die Gemeindedelegierten von Abwasser Uri liessen sich über die neusten Entwicklungen und zukünftige Herusforderungen informieren.

Momentaufnahme aus dem Bau der Abwasserleitung beim Intschialpbachtobel. Bild: PD

(pd/mu) Aufgrund der Pandemiesituation in diesem Frühjahr hat Abwasser Uri auf die physische Präsenz bei der Generalversammlung von Ende Mai verzichtet.

Damit die Delegierten der Urner Gemeinden dennoch aus erster Hand über die aktuelle Situation und die Projekte bei Abwasser Uri informiert sind, fand vergangene Woche laut einer Medienmitteilung ein Infoanlass im Uristiersaal in Altdorf statt. Die Gemeindevertreter nutzten die Gelegenheit, sich über die personellen, organisatorischen und finanziellen Belange der Abwasser Uri umfassend zu informieren. Ebenso wurden nationale Themen der Abwasserentsorgung aufgegriffen.

Anforderungen an die Abwasserreinigung steigen

Es sei davon auszugehen, dass künftig die Anforderungen an die Abwasserreinigung weiter steigen werden, so die Medienmitteilung weiter. Abwasser Uri sei mit der strategischen Konzentration auf die Abwasserreinigungsanlagen in Altdorf und Seelisberg gut auf diese möglichen Veränderungen vorbereitet. Es sei jedoch damit zu rechnen, dass höhere Ansprüche an die Abwasserreinigung zusätzliche Kosten auslösen werden. Dieser Kostendruck und sinkende Einnahmen bei den Anschlussgebühren würden finanziell zur Herausforderung.

Die Ableitung des Abwassers aus dem Urner Oberland wurde Ende Oktober 2020 provisorisch in Betrieb genommen. Auf diesen Zeitpunkt hin wurde die ARA Andermatt ausser Betrieb gesetzt und in ein Ablauf- und Rückhaltebauwerk umgebaut. Diese Arbeiten werden im kommenden Monat abgeschlossen.

Digitale Dokumentation zur Abwasserableitung

Erste Erfahrungen der Ableitung zeigten, dass diese entsprechend den Erwartungen gut funktioniere. Bis Mitte nächsten Jahres gelte es, alle Bereiche und Bauwerke des Projekts unter verschiedenen Abwasserintensitäten gründlich auszutesten. Diese Belastungstests würden zeigen, ob in einzelnen Bereichen Optimierungen notwendig seien, damit das System auch den mittel- und langfristigen Zielsetzungen entspreche.

Als eigentlicher Höhepunkt der Ableitung konnte den Delegierten erstmals eine digitale Projektdokumentation vorgestellt werden. Diese erlaubt es allen Interessierten, die Ableitung von Realp nach Altdorf virtuell nachzuverfolgen. Die Dokumentation, mit spektakulären Bildern und Drohnenaufnahmen ergänzt durch technische Detailangaben und Pläne, kann auf der Website der Abwasser Uri www.abwasser-uri.ch besucht werden.