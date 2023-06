Aktien Kanton und Korporation Uri übernehmen Mehrheit an EWA Energie Uri Die CKW als Hauptaktionärin verkauft Anteile, sodass der Kanton und die Korporation das Sagen übernehmen. Korporationspräsident Kurt Schuler soll Präsident werden. Mit im Boot ist auch der Swiss Life Asset Management Fond.

Der Kanton Uri und die Korporation Uri werden in Zukunft mit 51 Prozent die Aktienmehrheit am Elektrizitätswerk EWA Energie Uri innehaben. Dies teilte die Standeskanzlei am Dienstagmorgen mit. Damit kommen die Regierung und der Engere Rat der Korporation den politisch breit abgestützten Forderungen nach. «Die bisherige Mehrheitsaktionärin CKW reduziert ihr Engagement auf 10 Prozent und bleibt strategische Ankeraktionärin», heisst es in der Mitteilung. «Neu sind auch Schweizer Pensionskassen und Versicherungen mitbeteiligt, zusammengefasst in von Swiss Life Asset Managers verwalteten Energieinfrastruktur-Fonds mit Sitz in der Schweiz.» Die Urner Gemeinden, die heute 1,7 Prozent des Aktienkapitals halten, erhalten die Möglichkeit, sich mit weiteren 2,3 Prozent am Unternehmen zu beteiligen.

Der Stausee in Isenthal wird von EWA Energie Uri betrieben. Bild: PD

Die Mehrheit der öffentlichen Hand an EWA Energie Uri wurde schon länger gefordert – dies insbesondere im Hinblick auf Konzessionserneuerungen, namentlich des Lucendro-Kraftwerks. Die Regierung erhielt den Auftrag, mit den CKW zu verhandeln. «Nach mehrjährigen Verhandlungen wurde im Mai 2023 ein Abschluss erzielt», heisst es nun in der Mitteilung. Das Kernelement: CKW verkauft 52,3 Prozent der Aktien an ein Bieterkonsortium, bestehend aus Kanton, Korporation Uri und zwei von Swiss Life Asset Managers verwalteten Energieinfrastruktur-Fonds.

Somit hält die bisherige Mehrheitsaktionärin künftig noch einen Aktienanteil von 10 Prozent. Der Kaufpreis für das Aktienpaket von 52,3 Prozent beträgt 180 Millionen Franken. Die Urner Gemeinden erhalten die Möglichkeit, zusätzliche Aktien im Umfang von 2,3 Prozent zu erwerben.

Das Aktionariat von EWA Energie Uri gestaltet sich somit wie folgt:

Die Zusammensetzung des siebenköpfigen Verwaltungsrats sieht wie folgt aus: Kanton Uri und Swiss Life Asset Managers Energieinfrastruktur-Fonds haben Anspruch auf die Nominierung von je zwei Verwaltungsratsmitgliedern, Korporation Uri und CKW auf je ein Verwaltungsratsmitglied. Zudem nominieren Kanton und Korporation Uri einen unabhängigen Verwaltungsrat und haben zusammen das Recht auf das Präsidium.

Am 6. Juli 2023 findet eine ausserordentliche GV von EWA Energie Uri statt. Dort wird es aufgrund der Veränderung der Mehrheitsverhältnisse im Aktionariat auch Veränderungen im Verwaltungsrat geben. Aus dem Verwaltungsrat treten die bisherigen Mitglieder Marion Klein, Urs Meyer, Andreas Ruch und Pascal Ziegler zurück.

Für den Verwaltungsrat vorgeschlagen werden neu: Beat Huber, Suhr (Vertreter Swiss Life Asset Managers)

Daniel Arnold, von Flüelen, in Obfelden (Vertreter Swiss Life Asset Managers)

Stephan Marty, Rothenburg, unabhängiger Verwaltungsrat

Weiter gehören dem Verwaltungsrat die folgenden gewählten Personen an: Landammann Urs Janett, Altdorf (Vertreter Kanton Uri)

Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind, Bürglen (Vertreter Kanton Uri)

Korporationspräsident Kurt Schuler, Altdorf (Vertreter Korporation Uri)

Martin Schwab, Weggis (Vertreter CKW)

Korporationspräsident Kurt Schuler soll Verwaltungsratspräsident werden.

Kurt Schuler, Korporationspräsident, soll auch den Verwaltungsrat übernehmen. Bild: Archiv UZ

Management-Fond ist beteiligt

«Mit Swiss Life Asset Managers konnten der Kanton und die Korporation Uri einen langfristig orientierten schweizerischen Partner mit Energie- und Finanzkompetenz gewinnen», schreibt die Urner Regierung in der Mitteilung. Swiss Life Asset Managers ist über einen von ihr verwalteten Energieinfrastruktur-Fonds, an dem Anleger mit Sitz in der Schweiz wie Schweizer Pensionskassen, Versicherungen und Stiftungen beteiligt sind, seit vielen Jahren auch bei anderen Energieversorgern im Kanton direkt und indirekt beteiligt, so etwa bei der Heizwerk Uri AG, der Heizwerk Gotthard AG und dem KW Palanggenbach.

Seit 1908 hatte die CKW die Aktienmehrheit des EWA Energie Uri. «Indem die öffentliche Hand des Kantons Uri nun die Mehrheit erwirbt, hat sie nach 115 Jahren wieder die Aktienmehrheit an EWA Energie Uri.» Der Kanton Uri erwirbt zusätzliche 8.3 Prozent des Aktienkapitals mit der Absicht, 2.3 Prozent den Urner Gemeinden zum Kauf anzubieten. Da die Aktien ins Finanzvermögen des Kantons einfliessen, kann der Regierungsrat die Transaktion in eigener Kompetenz – ohne Volksabstimmung oder Beschluss des Landrats – ausführen. Indem auch die Korporation Uri zusätzliche 10 Prozent der Aktien erwirbt, halten nun die konzessionsgebenden Körperschaften die Mehrheit an EWA Energie Uri, so wie es von ihren Gremien gefordert wurde. Auch das Aktienpaket der Korporation wird zu Lasten des Finanzvermögens erworben, was in der Kompetenz des Engeren Rats liegt. (pd/zf)