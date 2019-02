«Alpentöne 2019» bespielt neu das Kino

Mitte August geht das Musikfestival in die elfte Runde. Dabei kommt es in neuem Look daher. Als Konzertbühnen dienen unter anderem das Kino und das Getreidesilo. Rund 70 Darbietungen lassen die Alpen in den unterschiedlichsten Facetten erklingen.