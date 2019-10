Alphornduo spielt an der Attinghauser Kilbi Am 22. September hat in Attinghausen die jährliche Kilbi stattgefunden. Die Jungwacht sorgte bei den Kindern für Unterhaltung.

Die Kinder fischen am Stand der Jungwacht. (Bild: PD)

(jb)

Einmal mehr konnte der Kilbibetrieb bei idealen Wetterverhältnissen mit grossem Erfolg durchgeführt werden. Trotz unsicheren Wettervorhersagungen und Föhnwarnung wagten es die Verantwortlichen, die Kilbibestuhlung im Freien aufzustellen. Der Wettermacher liess Einsicht walten und so konnten die Kilbibesucher bei herbstlich warmen Wetterbedingungen und etwas Bise die Kilbiatmosphäre geniessen.

Nach dem feierlichen Festgottesdienst in der Pfarrkirche umrahmte das Alphornduo Peter Gisler und Roland Imhof das Totengedenken auf dem Friedhof. Anschliessend empfing das Fünfzehnerteam der Jungwacht die Gäste zum Apéro auf dem Schulhausplatz. Zwischendurch unterhielten Peter und Roland die Anwesenden mit melodischen Alphornklängen.

Rotes Kreuz stellt soziale Institutionen vor

Bald verbreitete sich der Duft von «Chabis» und Schaffleisch, von Steak, Hamburger und Bratwürsten und viele hungrige Gäste liessen sich das Essen schmecken. Ein Gabentisch mit wertvollen Preisen lockte zum Kauf von Tombolalossäcklein, denn mit jeder Losnummer stieg die Chance auf einen Gewinn.

Erstmals war das Rote Kreuz mit Infobus auf dem Kilbigelände, wo Claudia und Andrea Gisler das vielseitige Angebot von verschiedenen sozialtätigen Institutionen vorstellten. Während die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen unbeschwerte Stunden verbrachten, nutzten die Kinder das Spielangebot der Jungwacht und vergnügten sich beim Fischen, Schiessen und andern Tätigkeiten.

Ein Dank geht an alle Gäste, an Helfer und auch an die Sponsoren der Tombola. Mit dem Reingewinn werden wiederum Projekte der Jugendarbeit, die Missionsarbeit von Sr. Carina und weitere soziale Anliegen der Gemeinde unterstützt.