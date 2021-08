Zum Gedenken Als die Rüfe in Bregl dado kam Vor 40 Jahren kamen in Domat/Ems nach tagelangem Regen sechs Mädchen eines Blauring-Lagers aus Altdorf um.

Sie brachten am 40. Gedenktag des Unglücks ein Blumengebinde zum Gedenkstein: Andri Jörger, Vize-Bürgermeister Domat/Ems, Gemeindepräsident Erich Kohler und Guido Tomaschett, Diakon (von links). Bild: Augustin Beeli/PD

«Ich kann mich noch gut an diesem Tag erinnern. Mein Mann und ich verbrachten Ferien auf den Emser Culms Bels. Abends spät klopfte es plötzlich an der Türe und ein paar Feuerwehrleute fragten uns, ob wir allenfalls sechs Mädchen gesehen hätten vom Blauring-Lager unten im Bregl dado, diese seien vermisst.» Dies erzählt Annette Seglias. Die 93-Jährige war damals Wirtin im Schlosshügel in Domat/Ems, sie erwähnt, das dieses Unglück tief eingefahren sei. Ihre gute Bekannte Josef Sigron, auch sie eine rüstige Frau mit Jahrgang 1931, weiss noch ganz genau, was am 24. Juli 1981 passierte. «Mein Mann fuhr mit dem Velo den Polenweg zurück. Es regnete stark an diesem Tag. In Bregl dado, gegen den Hinterrhein, sah er das Zeltlager. Er sprach mit den Leiterinnen und fragte sie, weshalb sie bei diesem Wetter an diesem Ort seien, es könne gefährlich werden.»

Gegen 19.20 Uhr kam sie dann auch, die Val da Treps-Rüfe. Durch den vielen Regen der vergangenen Tage war das Bächlein stark gestiegen, das oben gestaute Material brach und ergoss sich zu Tal, mit Gewalt haben Geschiebe und Schutt das zuoberst aufgestellte Zelt erfasst und die sechs Mädchen unter sich begraben. Vorher hatte das Donnern der niederstürzenden Massen die anderen Mädchen des Lagers erschreckt. In der Folge flohen sie in die umliegenden Dörfer. Die Mädchen im obersten Zelt fühlten sich offenbar in Sicherheit. Aber genau sie wurden von der Rüfe erfasst.

Gedenkstein erinnert an die sechs Todesopfer

Gegen 19.50 Uhr trafen die alarmierten Emser Feuerwehrleute am Unglücksort ein und begannen mit dem Appell der anwesenden Lagerteilnehmerinnen. Sofort stellte man fest, dass sechs Mädchen fehlten. Die Männer organisierten eine Suchaktion bis hinauf in die Emser Berge. In der gleichen Nacht zwischen zwei und drei Uhr konnte man die Leichen der Mädchen bergen. Nebst der 18-jährigen Gruppenleiterin Lydia Kempf waren die fünf Mädchen Miriam Colombo, Ingrid Lehrke, Carmen Lehmann und Silvia Musch zwischen 10 und 15 Jahre alt.

Den sechs Verunglückten des Altdorfer Blaurings widmete man vor einigen Jahren einen Gedenkstein mit Bronzetafel. Dieser liegt gleich am Polenweg, am Rand des Val da Treps-Baches. Er war überwachsen und mit Gestrüpp, Moos und Gras überwuchert. Im Hinblick auf den 40. Jahrestag hatte der Gemeindepräsident vor, den Stein freizulegen und dem Unglück mit einem Blumengesteck zu gedenken. Er erzählt eine seltsame Begebenheit in diesen Tagen. «Ich war zu Hause und soeben mit den Vorbereitungen für diese Arbeiten beschäftigt. Plötzlich läutete es an der Türe. Draussen standen fünf Mädchen, sie seien von der Pfadi Thalwil, fährt der Gemeindepräsident fort. Die Mädchen waren auf ihrem Weg ins Lager in Cavaglia im Puschlav. Auf der Durchreise hatten sie die Aufgabe, von Chur nach Domat/Ems zu laufen und in Domat/Ems ein Nachtlager aufzusuchen. Der Emser Gemeindepräsident hat die Pfadi-Mädchen für eine Übernachtung «Schlafen im Stroh» eingeladen. «Als Gegenleistung haben die Pfadfinderinnen mitgeholfen, den Gedenkstein auszumähen und für den Jahrestag herzurichten», so Erich Kohler. «Sie waren sehr bewegt und bestürzt, was damals in diesem Lager geschah», sagt er, waren die Mädchen doch in ihrem Alter.

Der wieder hergerichtete Gedenkstein. Bild: Augustin Beeli/PD

Das Unglück bleibt in der kollektiven Erinnerung

Für die Behörden bleibt das Unglück ein trauriges Kapitel der neueren Ortsgeschichte. Erich Kohler versichert: «Auch 40 Jahre nach dem Unglück ist die Gemeinde bestürzt und gedenkt der Opfer mit der Niederlegung von Blumen.» Das Geschehen ist in der kollektiven Erinnerung der Emser hängen geblieben. Am Samstagmittag, am 24. Juli 2021, haben Erich Kohler namens der politischen Gemeinde und Andri Jörger namens der Bürgergemeinde am Ort des Geschehens ein wunderschönes Gesteck auf den Gedenkstein gelegt. Anwesend war auch Diakon Guido Tomaschett, er hielt eine kurze Andacht vor der Tafel mit den Namen der sechs Mädchen.