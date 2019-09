Leserbrief «Als Unternehmer kennt er die Probleme der KMU» Zu den nationalen Wahlen vom 20. Oktober

Nach dem Rückzug von Matthias Steinegger ist Pascal Blöchlinger noch der einzige Kandidat, welcher die Anliegen der Wirtschaft und vom Gewerbe im Nationalrat in Bern vertreten könnte. Als Unternehmer im Bereich Recycling von Baumaterialien kennt er die Probleme der KMU am besten.

Pascal Blöchlinger hat sich in der Vergangenheit mehrmals für den Standort Uri und besserer Rahmenbedingungen eingesetzt. Bei der Abstimmung zur zweiten Gotthardröhre war er zusammen mit der FDP Uri einer der treibenden Kräfte. Damals hat sich weder der Urner Regierungsrat noch die grösste Urner Partei CVP für eine bessere Erschliessung vom Wirtschaftsstandort Uri und insbesondere für das Urner Oberland stark gemacht. Im Gegenteil, zusammen mit der Alpeninitiative hat ein grosser Teil der CVP-Mitglieder einmal mehr versucht der Wirtschaft und dem Urner Oberland eine linksgrüne Verkehrspolitik aufzuzwingen. Die Mehrheit des Urner Volkes hat sich jedoch von den einseitigen Argumenten der Gegner insbesondere der Alpeninitiative nicht verleiten lassen und der zweiten Gotthardröhre zugestimmt.

Ins gleiche Kapitel geht auch die Problematik mit der zentralen Erschliessungsstrasse Axen. Die vergangene Sperrung hat gezeigt, dass die Urner Wirtschaft und insbesondere auch viele KMU Betriebe stark von einer guten und sicheren Erschliessung in den Kanton Uri abhängig sind. Seit Jahren wird mit dem Tunnel auch beim Axen eine langfristige Lösung für Uri und für Sisikon angestrebt. Verhinderer an erster Stelle sind erneut die Alpeninitiative und die Umweltverbände. Die CVP als grösste Urner Partei hält sich in dieser Angelegenheit kantonal und national zurück. Wo bleibt da das Bekenntnis zum Standort Uri?

Damit Uri längerfristig auch für die Wirtschaft als Arbeitsort und Standort attraktiv ist, gilt es am 20. Oktober die Weichen richtig zu stellen. Pascal Blöchlinger hat sich in der Vergangenheit immer klar und unmissverständlich für eine gute Anbindung an den Wirtschaftsstandort Uri ausgesprochen.

Alois Arnold (1981), Landrat, Bürglen