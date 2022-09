Altdorf 100-Zeichen-Geschichten stossen auf grosses Echo An der Buchvorstellung in der Kantonsbibliothek versuchte sich am Freitagabend sogar das Publikum an einer sogenannten Huzei-Geschichte.

Roland Humair hat ein Büchlein mit 100-Zeichen-Geschichten geschrieben. Mit vielen E-Mails und in persönlichen Gesprächen motivierte er seinen Bekanntenkreis dazu, ihm Geschichten zu schreiben, die aus genau 100 Zeichen bestehen. Immer zahlreicher wurden die Mails. Und zum Schluss waren bei ihm 275 Texte eingetroffen.

Geplant war nun, ein zweites Büchlein mit 100-Zeichen-Geschichten zu veröffentlichen. Er wollte aber nicht selber entscheiden, welche Texte in das Büchlein aufgenommen werden sollten. So stellte er eine Jury zusammen. «Mit dabei waren kompetente Leute aus dem Kanton Uri und von auswärts», sagte er an der Vernissage am Freitagabend in der Kantonsbibliothek Uri. Diese Fachpersonen teilten die Texte in drei Kategorien: «unbedingt», «könnte man» oder «eher nicht» ins Büchlein nehmen. So kam zu Stande, was frisch gedruckt auf dem Tisch lag: Das zweite Huzei-Bändchen.

Gianluca Sala (links), Roland Humair und Julia Trottmann bei der Buchpräsentation in der Kantonsbibliothek. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 9. September 2022)

Julia Trottmann las Texte daraus vor. «Die Auswahl war gar nicht einfach, denn es hat so viele gute Geschichten.» Doch sie fand so einiges, was das Publikum zum Schmunzeln und manchmal auch ein bisschen zum Nachdenken anregte. Gitarrist Gianluca Sala hatte sich etwas Spezielles ausgedacht. Er spielte Husek-Musik. Stücke, die genau 100 Sekunden lang sind.

Roland Humair befragte eine Autorin und zwei Autoren solcher Geschichten. Viviana Paglialunga schreibt Fantasy-Geschichten und Thriller. Als sie den Flyer gesehen habe, dachte sie sich, dass sie das einmal probieren möchte. «Das Schwierigste war es nicht, genau 100 Zeichen zu schreiben. Eine Herausforderung war es vielmehr, die Idee dazu zu finden.»

Hansjörg Felbers Huzei-Geschichten liegt häufig eine wahre Begebenheit zu Grund. Er stellte fest:

«Solche Geschichten zu schreiben, das hat Suchtpotenzial.»

Um genau die 100 Zeichen zu treffen, gäbe es ein paar Tricks. So könne man beispielsweise für den Akteur in der Geschichte einen kurzen oder einen ganz langen Namen wählen.

Leo Müller liebt die Sprache und ihm gefällt es, damit zu spielen. «Die Geschichten müssen lustig oder bissig sein und zum Nachdenken anregen.» Manchmal dauere es lange, bis er wieder eine neue Geschichte habe, dann laufe es gut und es würden zwei oder drei entstehen. Beim Schreiben spielte er auch mit den Zeitformen. «Ob in Gegenwart oder in der Vergangenheitsform geschrieben, ergibt es ganz andere Zeichenzahlen.»

Roland Humair motiviert das Publikum spontan zu einer Huzei-Geschichte

«Immer wieder habe ich gehört: Das kann ich doch nicht», sagte Roland Humair. Dem hielt er entgegen: «Es ist eigentlich keine Kunst, solche Geschichten zu schreiben.» Zudem meinte er: «Für jemand, der sich ein Leben lang gewöhnt ist, sich kurzzufassen, ist das kein Problem.» Damit hatte er die Lacher des Publikums auf seiner Seite.

Um zu zeigen, wie rasch eine Geschichte entstehen kann, bat Roland Humair das Publikum, sich eine Situation, eine Begebenheit oder eine Begegnung in der Bibliothek vorzustellen. Zum Überlegen mussten 100 Sekunden reichen. Gianluca Sala spielte ein weiteres Husek-Stück. Die anfänglich etwas zu lange Geschichte wurde mit der Hilfe vieler Personen aus dem Publikum rasch zu einer Huzei-Geschichte. Diese lautete wie folgt: Obwohl ich ihn im hell ausgeleuchteten Raum ganz gut sah, sein Name fiel mir einfach nicht mehr ein.

Bereits gibt es ein drittes Huzei-Bändchen

Als Überraschung gab es an der Buchpräsentation noch ein drittes Bändchen. Roland Humair hat 100 neue Geschichten in einem weiteren Büchlein verewigt. Die Geschichten im Huzei-Band zwei hätten ihm derart gut gefallen, dass er als Dankeschön an die Autorinnen und Autoren selber noch einen weiteren Band gemacht habe. Als «Honorar» für die Aufnahme als Autoren ins Büchlein erhielten sie eine kleine Box mit allen drei Huzei-Büchlein.