Altdorf 19-Jähriger wird bedroht und muss Geld rausrücken – Täter wurden geschnappt Beim Telldenkmal wurde ein 19-jähriger Mann von zwei Jugendlichen zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Verletzt wurde beim Vorfall niemand.

(pd/RIN) Ein 19-jähriger Mann wurde am Mittwochabend bei der Bushaltestelle Telldenkmal durch zwei junge Männer bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Die mutmasslichen Täter behändigten das Geld und liessen dann vom Mann ab, wie Kantonspolizei Uri mitteilte. Der Geschädigte alarmierte anschliessend die Polizei, woraufhin die beiden Beschuldigten wenig später in Altdorf aufgegriffen werden konnten. Die mutmasslichen Täter im Alter von 15 und 20 Jahren kamen vorübergehend in Polizeihaft. Das entwendete Geld konnte bei ihnen sichergestellt werden.

Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand. Der genaue Vorgang werde zurzeit durch die Kantonspolizei Uri, unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Uri und der Jugendanwaltschaft, geklärt.