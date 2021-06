Altdorf 38 junge Erwachsene sind jetzt gefirmt – so ist der steinige Weg dorthin geglückt Vorbereitungswege zu Hause, die abgesagte Firmreise: Die Altdorferinnen und Altdorfer mussten viele Hürden zum vierten Sakrament überwinden.

Sie haben es geschafft und sind nun gefirmt. Bild: Erika Durscher

38 Altdorferinnen und Altdorfer haben kürzlich das heilige Sakrament der Firmung in Altdorf empfangen. Gemäss einer Mitteilung hat dieses Jahr zum zweiten Mal Pfarrer Daniel Krieg die Rolle des Firmspenders übernommen. Die Firmandinnen und Firmanden bereiteten sich während fast eines Jahrs aktiv auf dieses besondere Ereignis vor, vor allem durch fünf Firmabende zu verschiedenen Themen. Die Themen waren «Ich, Leben, Glauben, Begeisterung und Firmung». Die beiden Abende mit dem Thema «Ich» und «Leben» konnten noch vor Ort durchgeführt werden. Beim Abend «Ich» ging es hauptsächlich darum, herauszufinden, wer man ist und was einen auszeichnet. Ausserdem stand die Frage, was für ein Mensch man später mal sein möchte, im Raum.

Beim zweiten Abend mit dem Thema «Leben» ging es vor allem darum, über sein Leben nachzudenken und in die Zukunft zu blicken. Beide Abende wurden sehr spielerisch und interessant gestaltet. Es wurde viel gelacht und diskutiert. Eine der Aktivitäten bestand zum Beispiel daraus, einen Brief für sich selber zu schreiben, welchen man in drei Jahren zugeschickt bekommt, um zu sehen, ob man immer noch die gleichen Meinungen vertritt wie heute. Doch wie es in dem letzten Jahr häufig vorgekommen ist, hat das Coronavirus den Firmbegleiterinnen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Die Pandemie hat den jungen Erwachsenen einen Strich durch die Rechnung gemacht

So konnten die drei letzten Abende nicht wie geplant vor Ort durchgeführt werden. Ausserdem wurde der «Gesellige Abend» abgesagt, auf welchen sich viele Firmandinnen und Firmanden gefreut haben. Doch durch die Flexibilität und Spontanität der Firmbegleiter haben sie schnell eine Alternative gefunden: Die Firmabende konnten ganz bequem von zu Hause aus auf einer Website, welche in Rekordzeit erstellt wurde, absolviert werden. Es war sogar möglich, sich durch ein Forum mit anderen Firmandinnen und Firmanden auszutauschen. Passend zum diesjährigen Motto «Auf dem Weg» war auch der Firmweg voller Umwege und Hindernisse, welche überwältigt werden mussten.

Doch schlussendlich sind alle Firmandinnen und Firmanden an ihrem Ziel, der Firmung, angekommen. Ebenso wie viele der Aktivitäten wurde auch schweren Herzens die Firmreise nach Prag abgesagt, welche für viele Firmandinnen und Firmanden ein Highlight des Firmwegs dargestellt hätte. Aber auch ohne Firmreise konnten alte Freunde ganz nach dem Motto wieder den Weg zueinander finden und tolle Erlebnisse geniessen. Am 24. April durften sich dann die Firmandinnen und Firmanden das erste Mal wieder zu einem Vorbereitungstag treffen, an dem sie verschiedenste Arbeiten übernahmen, wie zum Beispiel Dekorationen, Basteln, Batik-Rucksäcke gestalten, Dankeskarten schreiben und vieles mehr. Ausserdem engagierten sich alle Firmandinnen und Firmanden durch einen sozialen Einsatz im Umkreis der Kirchengemeinde. «Zusammenfassend kann man sagen, dass die Firmung 2021 trotz vieler Stolpersteine und Umwege ein Erfolg auf ganzer Linie war», heisst es abschliessend in der Mitteilung. (zgc)