Altdorf: 78-jähriger Autolenker fährt 3-jähriges Kind an Beim Überqueren eines Fussgängerstreifens auf der Gotthardstrasse bei der Verzweigung Gitschenstrasse übersah ein Fahrzeuglenker ein Kind. Dieses wurde verletzt. Der Unfallverursacher ist seinen Führerausweis los.

(pd/pz) Am Sonntag, 3. März, war eine Autofahrerin gegen 11.40 Uhr auf der Gitschenstrasse in Altdorf unterwegs. Bei der Verzweigung mit der Gotthardstrasse beabsichtigte sie, nach rechts in Richtung Schattdorf abzubiegen. Um einem 3-jährigen Knaben, der mit seinem Laufrad den dortigen Fussgängerstreifen überqueren wollte, den Vortritt zu gewähren, stoppte sie ihren Personenwagen, wobei sich ihre Fahrzeugfront bereits auf der Gotthardstrasse befand.

Eltern bringen Kind ins Spital

Die Situation wurde durch einen 78-jährigen Autolenker, der vom Telldenkmal her auf der Gotthardstrasse ebenfalls in Richtung Schattdorf fuhr, falsch interpretiert. Er überholte das vor dem Fussgängerstreifen wartende Fahrzeug links. Bei der Vorbeifahrt übersah er den auf dem Fussgängerstreifen gehenden 3-jährigen Knaben. Wie die Kantonspolizei Uri in ihrer Medienmitteilung schreibt, dürfte er in der Folge mit dem Knaben zusammengestossen sein. Dabei zog sich das Kind Verletzungen zu. Es wurde durch seine Eltern in Spitalpflege überführt.

Wie aus der Mitteilung der Kantonspolizei Uri hervorgeht, ist der exakte Unfallhergang derzeit Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. Dem 78-jährigen Personenwagenlenker wurde der Führerausweis zu Handen der Administrativbehörden entzogen.