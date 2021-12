Altdorf Wegen steigender Infektionszahlen: Eröffnungsfest für den Kantonsbahnhof fällt ins Wasser Corona macht dem geplanten Fest für die Bevölkerung in Altdorf einen Strich durch die Rechnung. Ab Sonntag gibt es mehr Zugs- und Busangebote – trotzdem gibt es auch Verlierer.

Beim Kantonsbahnhof in Altdorf wird weiterhin kräftig gebaut. Das neue Dienstleistungszentrum geht im Frühling in Betrieb. Bild: Florian Pfister (Altdorf, 1. Dezember 2021)

Mit dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag wird der Kantonsbahnhof in Altdorf zur ÖV-Drehscheibe des Kantons Uri. Dieses Ereignis wäre ein Grund zum Feiern gewesen. Doch nun muss das geplante Eröffnungsfest für die Bevölkerung abgesagt werden. Die steigenden Infektionszahlen und bundesweiten Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie liessen einen solchen Grossanlass nicht zu, wie es in einer Medienmitteilung des Kantons heisst.

«Wir hätten sehr gerne mit der Bevölkerung auf das gelungene Generationenwerk angestossen und dabei auch den zahlreichen Partnern für die sehr gute Zusammenarbeit gedankt», wird Landammann Urban Camenzind in der Mitteilung zitiert. Die aktuelle Infektionslage lasse es aber nicht zu, dass Uri einen solchen Grossanlass durchführt. «Die Gesundheit geht vor», so Camenzind. Auch die Einhaltung der verschärften Massnahmen wie Zertifikatspflicht bei Veranstaltungen im Freien ab 300 Personen wäre an einem belebten Durchgangsort wie dem Bahnhof nicht umsetzbar. Das Eröffnungsfest vom kommenden Samstag wird deshalb abgesagt. Einen neuen Termin zu einem späteren Zeitpunkt gibt es nicht.

Mehr Zughalte und zusätzliche Busverbindungen – aber auch Wermutstropfen

Mit dem Fahrplanwechsel vom kommenden Sonntag profitieren die Urnerinnen und Urner von einem stark ausgebauten Bus- und Bahnangebot. Täglich halten 90 Züge und 260 Busse. Eine grosse Aufwertung sind die 18 Intercity-Züge, die Uri künftig schnell mit dem Tessin und den Wirtschaftszentren im Norden verbinden. Mit der Fahrt durch den 57 Kilometer langen Gotthard-Basistunnel von Erstfeld nach Bodio verkürzt sich die Reisezeit von Uri nach Lugano um rund eine Stunde. Eine weitere halbe Stunde schneller ist man bereits seit vergangenem Dezember mit der Inbetriebnahme des Ceneri-Basistunnels. Auch das Angebot der Auto AG Uri, des Winkelriedbusses von und nach Nidwalden sowie die Leistungen der Matterhorn-Gotthard-Bahn zwischen Göschenen und Realp werden ausgebaut.

Mit dem neuen Fokus des öffentlichen Verkehrs auf den neuen Kantonsbahnhof gibt es auch Verlierer. So hielten in Flüelen bisher vereinzelt IC-Züge am Morgen und Abend. Damit ist am 12. Dezember Schluss. Weitere Wermutstropfen gibt es für Pendlerinnen und Pendler, so können diese in Zukunft nicht mehr beim Telldenkmal oder bei der Talstation der Eggberge-Bahn dem Tellbus zusteigen. Auch für den Winkelried-Bus ist der Ein- und Aussteigort neu beim Kantonsbahnhof Altdorf.

Längere Perrons für Giruno-Züge

Mit dem Fahrplanwechsel vom Sonntag wird der Bahnhof Altdorf nach zwei Jahren Bauzeit vollständig in Betrieb genommen. Seit 2019 haben die SBB die Perrons verlängert und einen zusätzlichen Rampen- und Treppenaufgang auf der Westseite gebaut. Die Gemeinde Altdorf hat die Verlängerung der Unterführung von der Ost- zur Westseite finanziert. Dank der Optimierungen können die bis zu 400 Meter langen Giruno-Züge in Altdorf halten, wodurch der Bahnhof an die schnellen Verbindungen der Gotthard-Basislinie angeschlossen wird.

Der Kanton Uri hat auf der Ostseite und auf der Westseite je einen neuen Bushof erstellt und die Strassenführung und den Bahnhofplatz angepasst. Baudirektor Roger Nager bedankt sich bei den Anwohnerinnen und Anwohnern für das Verständnis während der Bauzeit. «Es ist uns gelungen, in kurzer Zeit ein Projekt umzusetzen, von dem viele Generationen profitieren werden.»

UKB zügelt im Frühling

Als letzte Schritte werden Anfang 2022 noch der Deckbelag eingebaut und die endgültigen Signalisationen angebracht. Beim Bahnhof herrscht rege Bautätigkeit. Im Frühling wird dann auch die Urner Kantonalbank ihr neues Dienstleistungsgebäude am Bahnhofplatz 1 in Betrieb nehmen. Dann sollen dort auch zahlreiche Geschäfte einziehen.