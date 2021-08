Altdorf Alpen-Initiative: Django Betschart übernimmt Leitung der Geschäftsstelle Die Alpen-Initiative stellt die Weichen für ihre Zukunft. Auf Lucia Lauener-Zwyer folgt Django Betschart aus Brunnen.

Lucia Lauener-Zwyer übergibt die Leitung an Django Betschart. Bild: PD

Der 30-jährige Django Betschart, bisher Leiter Alpenschutzpolitik, übernimmt neu die Leitung der Geschäftsstelle der Alpen-Initiative in Altdorf. Er werde die Verkehrs- und Verlagerungspolitik weiterführen und die neue Stossrichtung Klimaschutz in den Alpen anpacken, heisst es in einer Mitteilung der Alpen-Initiative. «Mit kreativen Aktionen machen wir uns als Sprachrohr der Alpen bemerkbar. Ausdauernd erreichen wir Schritt für Schritt unsere Ziele», sagt der neue Geschäftsleiter aus Brunnen.

Er betont, dass sich die Tätigkeit der Alpen-Initiative längst nicht mehr nur auf Verkehrs- und Verlagerungspolitik beschränkt. «Dass wir uns neu auch der grossen Herausforderung des Klimawandels in den Alpen widmen wollen, haben wir 2019, zum 30-Jahr-Jubiläum, beschlossen», hält Betschart fest. Er sehe darin grosse Zukunftschancen.

Lucia Lauener-Zwyer, die bisherige Leiterin, bleibt der Alpen-Initiative als Leiterin Finanzen und Organisation erhalten. «Die Alpen-Initiative ist heute sehr gut aufgestellt. Die neuen Zielsetzungen im Klima- und Alpenschutz übergebe ich jetzt gerne der nächsten Generation», bilanziert sie. (pd/RIN)