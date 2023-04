Altdorf Alpentöne 2023: Spoken-Word, ein Störtrompeter und Jazz-Grössen Vom 17. bis 20. August steht Altdorf ganz im Zeichen der alpinen Kultur. Der Vorverkauf für das volle Programm startet am Samstag, 22. April.

Thomas Gansch verfügt beim Alpentöne-Festival über einen Freipass, spontan als Störtrompeter eingreifen zu dürfen. Bild: Maria Frodl/PD

Alpentöne präsentiert erstmals Spoken-Word. Das internationale Musikfestival beginnt gleich mit einer Uraufführung: Zur Eröffnung holt Michael Engelhardt am 17. August das Gedicht «Die Alpen» von Albrecht von Haller in einer Inszenierung mit Sprechchor aus der Vergessenheit. Auch die 13. Ausgabe von Alpentöne rückt die alpine Musik und Kultur ins Zentrum. Zu den rund dreissig Konzerten kommen dieses Jahr auch ein Kinderprogramm, sechs Alpenfilme, eine begehbare Klang- und eine Fahneninstallation.

Thomas Gansch war bereits bei der ersten Ausgabe von Alpentöne dabei, damals noch mit der österreichischen Blastruppe Mnozil Brass. Nun kehrt er zurück, als Weltstar. Gansch ist einer der vielseitigsten Trompeter seiner Generation. Er tritt am Eröffnungstag im Theater Uri mit dem Blechbläsertrio «Wieder, Gansch & Paul» auf. Allerdings hält er ein paar zusätzliche Überraschungen parat. Denn er verfügt über einen Freipass, spontan in jedem Moment des Festivals als Störtrompeter musikalisch eingreifen zu dürfen.

Das Trio Gabriel Nietlispach Pupato spielt am Donnerstag im Cinema Leuzinger ihr Programm «Villa Rosa», bevor mit Simone Felber und Simone Auber in «Tout bleu feat. Simone Felber» eine weitere Uraufführung zu erleben ist. Die Berner Schwyzerörgelivirtuosen von Pflanzplätz werden mit dem Gastperkussionisten Pudi Lehmann überraschende Klänge ins Theater Uri zaubern. Am Freitag präsentiert die SRG junge Musiktalente aus allen Regionen der Schweiz. In «L’Aur Blau», einer von insgesamt sieben Kompositionsaufträgen, die Alpentöne vergeben hat, lädt La Triada der Bündner Sängerin Corin Curschellas den Innerschweizer Stimmkünstler Bruno Amstad dazu. Der Autor und Spoken-Word-Künstler Rolf Hermann lässt mit der Musikerin Nadja Stoller Bilder, Berge und Klänge ineinander fliessen. Um Mitternacht ist im Theater Uri die Ländlersinfonie «Stadt-Land» von Tobi Zwyer zu hören.

Mit dem Franzosen Erik Truffaz spielt am Samstag einer der grössten europäischen Jazztrompeter im Theater Uri. Der Freiburger Pianist Florian Favre verbindet in seinem Soloprogramm wehmütige Lieder seiner Heimat und pulsierenden Jazz. Michel Roth inszeniert «Seilsender», eine begehbare Klanginstallation, bei der hörbar wird, was Seilbahnen an Musik erzeugen.

Zum Abschluss der vier Festivaltage präsentieren sich am Sonntag um 13.30 Uhr rund zwanzig Ensembles beim Klangspaziergang durch das Naturschutzgebiet des Reussdeltas. (pd/MZ)