Altdorf Altdorfer Firmanden sind gestärkt für ihr Lebensabenteuer 32 junge Erwachsene kamen am Sonntag mit Firmspender Martin Kopp zum festlichen Gottesdienst zusammen.

Die 32 Altdorfer Firmandinnen und Firmanden mit Firmspender Martin Kopp. Bild: Erika Durscher-Leu/PD (Altdorf, 12. Juni 2022)

Was haben Firmung und Abenteuer gemeinsam? Zwei, im ersten Augenblick, unterschiedliche Wörter und doch fanden sie am Sonntag, 12. Juni, einen gemeinsamen Nenner. So erhielten 32 junge Menschen durch den Firmspender Martin Kopp das Sakrament der Firmung und wurden durch den Heiligen Geist mit Mut, Kraft und Durchhaltewillen gestärkt für ihren weiteren Lebensweg, schreibt der Seelsorgeraum Altdorf in seiner Mitteilung. Ein Weg, der vergleichbar sei mit einem Abenteuer. So zog sich dieses Thema auch durch den ganzen Firmweg bis hin zum feierlichen Firmgottesdienst.

Die 32 jungen Erwachsenen starteten im vergangenen September in das Abenteuer Firmung. Gleich zu Beginn wurden sie in drei Gruppen unterteilt, in denen sie die Gruppenabende absolvierten und Wissen über ihren Glauben erlangten. Zwischendurch erhielten sie mit dem Pfarreieinsatz einen Einblick ins Pfarreileben und wie vielseitig die Freiwilligenarbeit im Seelsorgeraum Altdorf ist. Alle drei Monate trafen sich die Firmanden zu einem gemeinsamen Anlass, wo zum Teil Firmspender Martin Kopp anwesend war. Anfang Mai reisten 20 Firmanden mit den Begleitpersonen nach Amsterdam und erlebten eine eindrückliche Firmreise. Nebst vielen persönlichen und tiefgründigen Gesprächen wurden die Sehenswürdigkeiten von Amsterdam erkundet, wie auch die Kirche Oude Kerk und das Anne-Frank-Haus besichtigt.

Offen auf Menschen zugehen

Am Sonntag, 12. Juni, war es dann so weit und die 13 Männer und 19 Frauen erhielten durch Firmspender Martin Kopp das Sakrament der Firmung. In diesem feierlichen Gottesdienst, der durch den Jugendchor St.Martin musikalisch umrahmt wurde, standen die jungen Christen auf, sagten zu ihrem Glauben ja und setzen somit den Glaubensweg fort, was vor einigen Jahren ihre Eltern mit der Taufe begonnen haben. Firmspender Martin Kopp erzählte in seinem Predigtwort von einem seiner ersten Abenteuer mit Jugendlichen, mit Begegnungen anderer Kulturen, und wie wichtig es sei, offen auf Menschen zuzugehen und sich aber selber immer treu zu bleiben.

Mit den 32 gefirmten Personen nahmen etwas mehr als 60 Prozent der angeschriebenen jungen Erwachsenen am Firmweg teil. «Dies ist sehr erfreulich», heisst es in der Mitteilung. Die Entscheidung, sich firmen zu lassen, hänge mit unterschiedlichen Motivationsgründen zusammen. «Die einen wollen später einmal kirchlich heiraten oder in die Schweizergarde gehen, weitere möchten mehr über ihren Glauben erfahren und wiederum andere melden sich an, weil ein Kollege oder eine Kollegin sich angemeldet hat», so der Seelsorgeraum Altdorf. (pd/RIN)