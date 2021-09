Altdorf Athletics-Sprint-Kantonalfinal: Ein Naturtalent sprintet allen davon Im Athletics-Sprint-Kantonalfinal sorgte eine junge Isenthalerin, die kaum trainiert und keinem Verein angehört, mächtig für Furore.

Die Leichtathletikanlage im Feldli in Altdorf war am Mittwoch nach langer Pause wieder einmal Schauplatz eines Wettkampfs. Ausgetragen wurde auf der dortigen Tartanbahn der vom LC Altdorf und LATV Erstfeld gemeinsam organisierte Kantonalfinal im Swiss-Athletics-Sprint. In 17 Kategorien wurde um die begehrten Titel schnellste Urnerin oder schnellster Urner gelaufen. Zudem qualifizierten sich die Besten der Jahrgänge 2006 bis 2011 – als besonderes Zückerchen nebst den Auszeichnungen – für den Schweizerfinal, der am 18. September in Schaffhausen über die Bühne gehen wird. Am Start waren insgesamt rund 160 Teilnehmer, rund 30 weniger als bei der letzten Durchführung vor zwei Jahren. Ein kleiner Wermutstropfen war für die Veranstalter, dass in der ältesten Kategorie der Knaben (Jahrgang 2006) niemand antrat und somit der Titel nicht vergeben werden konnte.

Bauernhofarbeit als Training

Zu einem der Highlights des Abends avancierte das Rennen der ältesten Mädchen (Jahrgang 2006) über 80 Meter. Antonia Imholz sprintete die Konkurrenz förmlich in Grund und Boden und siegte mit mehr als 1 Sekunde Vorsprung. Zudem erzielte sie mit 11,32 Sekunden eine beachtliche Zeit, insbesondere angesichts der Tatsache, dass sie weder einem Sportverein angehört noch regelmässig trainiert. Nach ihrem Coup verriet sie nämlich: «Ich habe aus Spass mitgemacht und mich nicht speziell vorbereitet. Zu Hause helfe ich regelmässig auf dem Bauernhof mit, beim Heuen und so. Zudem gehe ich viel in die Berge. Das gibt genügend Muskeln.»

Antonia Imholz wirft sich ins Ziel und erzielt die schnellste Zeit über 80 Meter. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 8. September 2021)

Imholz ist also offenbar ein richtiges Sprint-Naturtalent. Dies stellte sie schon in den Vorjahren immer wieder unter Beweis. Beim Kantonalfinal holte sich in ihrem Jahrgang mehrfach den Titel schnellste Urnerin. Am Schweizer Final konnte sie bisher allerdings noch nicht gross auftrumpfen, schied sie doch bei ihren Teilnahmen jeweils früh aus. «Die Gegnerinnen aus den anderen Kantonen sind sehr stark», weiss sie aus Erfahrung und fügte an: «Falls ich in Schaffhausen starte, was noch nicht sicher ist, möchte ich eine schnelle Zeit erzielen und einen möglichst guten Rang herauslaufen. Insbesondere will ich die Vorläufe überstehen und den Einzug in die nächste Runde schaffen.» Die pfeilschnelle Isenthalerin, die kürzlich eine Lehre als Spenglerin in Angriff genommen hat, nahm auch an den Urner Abendläufen teil. Dort musste sie sich mit Mittelfeldplatzierungen begnügen. Ihre besondere Begabung scheint also ganz klar auf den ganz kurzen Distanzen zu liegen.

Ein knappes Duell der 14-Jährigen

Die schnellste Zeit über 80 Meter bei den männlichen Teilnehmern liess sich der Bürgler Lukas Arnold (Jahrgang 2007), der den Altdorfer Jirachot Phuttal in einem fast «toten Rennen» hauchdünn auf den zweiten Platz verwies, notieren. Mit 11,89 Sekunden blieb er jedoch weit über der Marke der besten Sprinterin.

Jirachot Phuttel (links) und Lukas Arnold lieferte sich bei den 14-Jährigen ein knappes Duell. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 8. September 2021)

Nebst Antonia Imholz und Lukas Arnold qualifizierten noch folgende Athleten als Jahrgangsbeste für den nationalen Showdown in Schaffhausen: Julia Kempf, LC Altdorf; Gilliane Epp, Altdorf; Michelle Zurfluh, LC Altdorf; Nikoleta Tesic, LC Altdorf; Finia Jauch, LC Altdorf; Cyril Renevey, ESC Erstfeld; Noe Huwyler, Nationalturnerriege Bürglen; Simo Barengo, Altdorf; Silas Huwyler, Floorball Uri.