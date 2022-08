Altdorf Auf den Eggbergen ist ein Stallgebäude niedergebrannt Personen und Tiere wurden keine verletzt – der Stall war unbewohnt.

Das Gebäude war bereits zerstört, als die Feuerwehr eintraf. Bild: Kapo Uri/PD

Auf den Eggbergen im Bereich Planzerberg fiel am Dienstag, 30. August, ein Stallgebäude einem Brand zum Opfer. Kurz vor 22 Uhr ging bei der Kantonspolizei Uri die Meldung zum Feuer ein. Die ausgerückten Angehörigen der Feuerwehr konnten vor Ort ein in Brand geratenes Stallgebäude feststellen, welches komplett zerstört wurde. Dies schreibt die Kantonspolizei Uri in der Mitteilung.

Personen und Tiere waren nicht betroffen, da der Stall unbewohnt war. Der gesamte Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Brandursache sei Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Im Einsatz standen die Feuerwehren Altdorf und Eggberge sowie die Kantonspolizei Uri. (pd/RIN)