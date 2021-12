Altdorf Augenschein am neuen Kantonsbahnhof – «Gearbeitet wurde immer unter relativ grossem Zeitdruck» Oberbauleiter Martin Widmer spricht über die Herausforderungen, die das Grossprojekt mit sich brachte.

Rund 50 Millionen Franken haben die SBB in den neuen Bahnhof in Altdorf investiert. Oberbauleiter Martin Widmer ist bei einem Augenschein vor Ort zufrieden. «Der neue Kantonsbahnhof ist eine tolle Sache für Uri», gibt er sich überzeugt. Ein Bauprojekt dieser Grössenordnung ist eine Herausforderung. Doch Widmer bringt einiges an Erfahrung mit. So war er auch für die Erneuerung des Bahnhofs in Arth-Goldau verantwortlich. Zuvor waren es die Bahnhöfe in Wohlen und Muri, welche unter seiner Leitung saniert wurden.

Oberbauleiter Martin Widmer ist mit dem Umbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof zufrieden. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 10. Dezember 2021)

Die grösste Herausforderung beim Grossprojekt in Altdorf war gemäss dem Oberbauleiter, dass die 1500 Meter lange Bahnanlage erneuert werden musste, während der Zugverkehr weiter vorbeirauschte. «All dies musste sehr präzise geplant sein», sagt Widmer. So mussten insbesondere die Schotterannahme, Zement- und Öllieferungen auch während der Bauarbeiten funktionieren. Aufgrund der Perronverlängerung war eine neue Entladeanlage für den Öllieferanten Hubrol nötig, inklusive entsprechender Gleisanlage im Nordosten des Bahnhofs. Zudem wurde in einer Bauzeit von nur einem Monat eine neue Stützmauer zur Verladerampe der Firma Gasperini gebaut.

13 neue Weichen eingebaut

Während der Bauzeit war der Bahnhof für die Kundinnen und Kunden geschlossen. Es gab einen Busersatz nach Flüelen. In Altdorf wurden alle Fahrleitungen und die gesamte Gleisanlage erneuert. Insgesamt wurden 13 neue Weichen eingebaut. Diese können mit Höchstgeschwindigkeiten befahren werden. «Gearbeitet wurde immer unter relativ grossem Zeitdruck», so Widmer zu einer weiteren Herausforderung während der Bauarbeiten.

Eigentlich hätte der neue Bahnhof bereits vor einem Jahr mit dem Fahrplanwechsel 2020 eröffnet werden sollen, doch Corona führte zu Verzögerungen im ursprünglichen Zeitplan. Viereinhalb Monate standen die Arbeiten beim Bahnhof Altdorf still. Das brachte einiges an zusätzlichem Aufwand mit sich. «Gleissperrungen müssen den verantwortlichen Stellen 18 Monate zuvor gemeldet werden», erzählt Martin Widmer. «Die gesamte diesbezügliche Planung musste daher neu gemacht werden.»

«Es brauchte sehr grosses Verständnis»

Die umfassenden Arbeiten beim Bahnhof Altdorf waren auch mit einigen Lärmemissionen verbunden. «Es brauchte sehr grosses Verständnis der Anwohnerinnen und Anwohner», sagt Widmer. Die Akzeptanz sei aber alles in allem recht gut gewesen. Der Oberbauleiter spricht auch von einer guten Zusammenarbeit mit allen Partnern, mit der UKB, dem Kanton und der Gemeinde Altdorf.

Mit dem neuen Fahrplan ist das Angebot für die Urnerinnen und Urner deutlich verbessert worden. 18 Intercity-Züge halten nun täglich am Bahnhof Altdorf. 90 Züge sind es insgesamt – neben den Intercitys auch Interregio- und S-Bahnzüge. Der Bahnhof wird so nun zur eigentlichen Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs. So verkehren Tellbus und Winkelriedbus neu ab dem Kantonsbahnhof. Das Busnetz wird mit neuen Linien ab Flüelen und Amsteg erweitert, welche zum Kantonsbahnhof Altdorf verkehren. Die Buslinien Isenthal und Schächental führen neu ebenfalls direkt an den Kantonsbahnhof Altdorf.

Keine IC-Züge mehr in Flüelen

Zu den Verlierern gehört allerdings die Gemeinde Flüelen: Hier halten nun keine IC-Züge mehr. Weitere Wermutstropfen sind, dass der Tellbus das Telldenkmal und die Talstation der Eggberge-Bahn nicht mehr bedient. Auch der Winkelriedbus fährt nicht mehr zur Haltestelle bei der Dätwyler AG in Altdorf und zum Telldenkmal.