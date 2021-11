Altdorf Ausstellung zeigt Leben von Frauen in Krisengebieten Mahdieh Mirhabibi präsentiert in «Justice for «Women» Fotos, welche sie auf Reisen in Konfliktländern machte.

Ab Freitag lädt die iranische Fotojournalistin Mahdieh Mirhabibi zur Ausstellung ihrer Werke im Zeughaus in Altdorf ein. Die Ausstellung trägt den Namen «Justice for Women» und zeigt Fotografien von Frauen in Konfliktländern.

Die Ausstellung «Justice for Women» porträtiert in Fotografien Frauen in Konfliktländern. Bild: PD

Mirhabibi will aus ihrem Leben erzählen, von den Orten, an denen sie Eindrücke in Bildern festhielt, die weitherum Eindruck hinterliessen und ihr den Status einer viel beachteten Fotografin einbrachten. So landete sie etwa nach einigen Reisen durch Kriegsgebiete in der Türkei. Sie musste jedoch vorsichtig bleiben. Denn durch ihre Arbeiten, Ausstellungen und Veröffentlichungen ihrer Fotos wurde sie bekannt. Das blieb auch dem Geheimdienst nicht verborgen. Nach einiger Zeit erhielt Mirhabibi dort das Aufenthaltsrecht, was ihr ermöglichte, wieder zu reisen und ihre Filme und Fotos an Ausstellungen zu zeigen.

Einer dieser Filme führte sie im vergangenen Jahr nach Genf an das «Black Movie Film Festival». Von dort konnte sie wegen der Pandemie die Rückreise nicht mehr antreten. Mirhabibi blieb und lebt nun in der Schweiz, wo sie erstmals ihre Fotos im Zeughaus Altdorf zeigt. (pd/RIN)