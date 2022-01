Altdorf Auto fährt in Hauspfeiler – Fahrer leicht verletzt Der 28-jährige Autofahrer musste nicht ins Spital gebracht werden. Am Auto entstand allerdings erheblicher Sachschaden .

Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bild: Kantonspolizei Uri

Am Donnerstag, 6. Januar, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Urner Nummernschildern kurz nach 16.15 Uhr auf der Schmiedgasse in Altdorf in Richtung Schattdorf, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Auf Höhe der Bäckerei Hauger touchierte er mit seinem Personenwagen den Randstein auf der rechten Seite, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Hauspfeiler beim Coiffure Widmer prallte.

Der 28-jährige Autofahrer zog sich dabei gemäss Mitteilung leichte Verletzungen zu, musste jedoch nicht ins Spital gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 10’000 Franken. (sok)