Altdorf Auto verkeilt sich in enger Gasse Ein 81-Jähriger ist mit seinem Auto in der Stoffelgasse in Altdorf stecken geblieben. Die Bergung des Fahrzeugs war schwierig, der Mann blieb unverletzt.

Am Stephanstag ist ein 81-jähriger Lenker mit seinem Fahrzeug in der engen Stoffelgasse in Altdorf stecken geblieben. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr. Der Lenker des Autos mit Urner Kontrollschildern war bei der Verzweigung Gründligasse/Stoffelgasse in die enge Stoffelgasse eingebogen. Auf der Höhe der Stoffelmatte 11 blieb der 81-jährige Lenker mit seinem Fahrzeug stecken. Er wurde durch Drittpersonen (unter anderem zufällig anwesende Ärzte) vor Ort erstbetreut.

Ein Auto ist in der Stoffelgasse stecken geblieben. Bild: Kantonspolizei Uri (Altdorf, 26. Dezember 2022)

Der aufgebotene Rettungsdienst Uri untersuchte den Lenker, dieser blieb beim Unfall unverletzt. «Da sich das Fahrzeug zwischen den Mauern verkeilt hatte, gestaltete sich die Bergung schwierig und aufwendig», schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung. Für die Fahrzeugbergung wurden die Feuerwehr Altdorf sowie ein regionales Abschleppunternehmen aufgeboten. «Der Sachschaden am Fahrzeug, an der Mauer sowie am angrenzenden Wiesland, welches durch die Bergung des Personenwagens in Mitleidenschaft gezogen wurde, kann zurzeit nicht beziffert werden», schreibt die Polizei weiter. Im Einsatz standen die Feuerwehr Altdorf, ein regionales Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Uri. (pd/zf)