Altdorf Autofahrer verletzt sich bei einem Selbstunfall leicht Im Bereich der Schlosserei Trögli hat sich am Dienstagmorgen ein Autounfall ereignet. Der 22-jährige Lenker geriet ins Schleudern und kollidierte mit einer Betonwand.

Ein 22-jähriger Autofahrer geriet am Dienstagmorgen, 1. Februar, im Bereich der Altdorfer Schlosserei Trögli ins Schleudern und kollidierte anschliessend mit einer Betonwand am rechten Strassenrand. Der Lenker war gegen 07.45 Uhr auf der A2 in Fahrtrichtung Nord unterwegs, bevor sich das Auto drehte und in der Mitte der Strasse zum Stillstand kam.

Laut Mitteilung der Urner Kantonspolizei musste der Lenker vom Rettungsdienst ins Kantonsspital gebracht werden, weil er sich leicht verletzt habe. Es sei ausserdem ein Sachschaden von rund 6000 Franken entstanden. (mah)